Все результаты четвертьфиналов Лиги Европы. Хозяева не выиграли ни одного матча и проиграли в трех

В Лиге Европы состоялись первые матчи стадии 1/4 финала:

🌍 «Рома» выиграла в гостях у «Аякса» 2:1, который, ведя в счете, не забил пенальти.

🌍 «Арсенал» на последней минуте упустил домашнюю победу над «Славией» и отправится на выезд с пропущенным дома голом – 1:1..

🌍 «Гранада» уступила дома 0:2 «МЮ», пропустив по голу в каждом из таймов. Во втором – с пенальти.

🌍 «Динамо» Загреб минимально проиграло дома «Вильярреалу» – 0:1. Решающий гол хорваты пропустили с пенальти.