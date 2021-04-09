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Все результаты четвертьфиналов Лиги Европы. Хозяева не выиграли ни одного матча и проиграли в трех
09 апреля, 00:02
В Лиге Европы состоялись первые матчи стадии 1/4 финала:
🌍 «Рома» выиграла в гостях у «Аякса» 2:1, который, ведя в счете, не забил пенальти.
🌍 «Арсенал» на последней минуте упустил домашнюю победу над «Славией» и отправится на выезд с пропущенным дома голом – 1:1..
🌍 «Гранада» уступила дома 0:2 «МЮ», пропустив по голу в каждом из таймов. Во втором – с пенальти.
🌍 «Динамо» Загреб минимально проиграло дома «Вильярреалу» – 0:1. Решающий гол хорваты пропустили с пенальти.
- Ответные матчи состоятся в следующий четверг – 15 апреля.
- Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая.
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