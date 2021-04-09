Лига Европы
Футбол
Манчестер Юнайтед
Рома
Аякс
Арсенал
Вильярреал
Славия Прага
Динамо З
Гранада
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига Европы #Футбол #Манчестер Юнайтед #Арсенал #Вильярреал #Славия Прага #Аякс #Гранада #Динамо З #Рома

Все результаты четвертьфиналов Лиги Европы. Хозяева не выиграли ни одного матча и проиграли в трех

09 апреля, 00:02

В Лиге Европы состоялись первые матчи стадии 1/4 финала:

🌍 «Рома» выиграла в гостях у «Аякса» 2:1, который, ведя в счете, не забил пенальти.

🌍 «Арсенал» на последней минуте упустил домашнюю победу над «Славией» и отправится на выезд с пропущенным дома голом – 1:1..

🌍 «Гранада» уступила дома 0:2 «МЮ», пропустив по голу в каждом из таймов. Во втором – с пенальти.

🌍 «Динамо» Загреб минимально проиграло дома «Вильярреалу» – 0:1. Решающий гол хорваты пропустили с пенальти.

Матч завершен
Аякс
Амстердам
Классен 39
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Пеллегрини 57
Ибаньес 87
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Пепе 86
Пепе 86
1:1
Матч завершен
Славия
Прага
Голеш 90
Матч завершен
Гранада
Гранада
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 31
Фернандеш 90
Матч завершен
Динамо
Загреб
0:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 44
  • Ответные матчи состоятся в следующий четверг – 15 апреля.
  • Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Помните вратаря «Аякса», над которым шутило руководство? Чудовищная ошибка в ЛЕ – всего во втором матче за клуб
Развлечение на матче Лиги Европы – голый мужик побегал по полю, полежал, а потом сдался полиции
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига Европы
#Футбол
#Манчестер Юнайтед
#Арсенал
#Вильярреал
#Славия Прага
#Аякс
#Гранада
#Динамо З
#Рома