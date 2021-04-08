Арсенал - Славия: 08 апреля 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
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Арсенал - Славия: 08 апреля 2021 смотреть онлайн

Славия
Прага
Лига Европы, 1/4 финала

Лига Европы,

1/4 финала
8 апр. 2021, 22:00 МСК
8.04.2021, 22:00 МСК
четверг
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Лондон
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Предварительный состав

Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
23
Луис
Давид Луис
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
16
Холдинг
Роб Холдинг
-
6
Габриэль
Габриэль
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
32
Смит
Эмиль Смит
-
19
Пепе
Николя Пепе
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Славия
мин
1
Колар
Ондрей Колар
18
Борил
Ян Борил
15
Кудела
Ондрей Кудела
4
Дели
Симон Дели
5
Бах
Александер Бах
19
Дорли
Оскар Дорли
17
Провод
Лукаш Провод
25
Громада
Якуб Громада
7
Станчу
Николае Станчу
9
Олаинка
Петер Олаинка
12
Сима
Абдалла Сима
Запасные
31
Коварж
Пржемисл Коварж
-
34
Вагнер
Матиас Вагнер
-
3
Голеш
Томаш Голеш
-
28
Масопуст
Лукаш Масопуст
-
32
Лингр
Ондржей Лингр
-
41
Висински
Денис Висински
-
11
Тецл
Станислав Тецл
-
16
Кухта
Ян Кухта
-

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