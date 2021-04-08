Аякс - Рома: 08 апреля 2021 смотреть онлайн

Аякс
Амстердам
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Аякс - Рома: 08 апреля 2021 смотреть онлайн

Рома
Рим
Лига Европы, 1/4 финала

Лига Европы,

1/4 финала
8 апр. 2021, 22:00 МСК
8.04.2021, 22:00 МСК
четверг
Cтадион Йохан Кройф Арена
Йохан Кройф Арена
Амстердам
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Предварительный состав

Аякс
мин
1
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
31
Тальяфико
Николас Тальяфико
17
Блинд
Дейли Блинд
21
Мартинес
Лисандро Мартинес
15
Ренш
Девин Ренш
10
Тадич
Душан Тадич
4
Альварес
Эдсон Альварес
6
Классен
Дэви Классен
8
Гравенберх
Райан Гравенберх
7
Нерес
Давид Нерес
39
Антони
Антони
Запасные
16
Шерпен
Кьел Шерпен
-
33
Котарски
Доминик Котарски
-
5
Клайбер
Шон Клайбер
-
3
Схюрс
Перр Схюрс
-
19
Лабиад
Закария Лабиад
-
18
Эккеленкамп
Юрген Эккеленкамп
-
20
Кудус
Мохаммед Кудус
-
23
Траоре
Лассина Траоре
-
9
Идрисси
Уссама Идрисси
-
30
Бробби
Брайан Бробби
-
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
23
Манчини
Джанлука Манчини
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
42
Диавара
Амаду Диавара
4
Кристанте
Бриан Кристанте
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
11
Педро
Педро
9
Джеко
Эдин Джеко
Запасные
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
83
Миранте
Антонио Миранте
-
20
Фасио
Федерико Фасио
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
61
Калафьори
Риккардо Калафьори
-
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
33
Перес
Бруно Перес
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
21
Майорал
Борха Майорал
-
31
Перес
Карлес Перес
-
19
Bryan Reynolds
Bryan Reynolds
-

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