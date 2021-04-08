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Гранада VS Манчестер Юнайтед
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Гранада - Манчестер Юнайтед: 08 апреля 2021 смотреть онлайн
Гранада
Гранада
-:-
-:-
Гранада - Манчестер Юнайтед: 08 апреля 2021 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
8 апр. 2021, 22:00 МСК
8.04.2021, 22:00 МСК
четверг
Cтадион Лос Карменес
Лос Карменес
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Предварительный состав
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
27
Теллес
Алекс Теллес
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
31
Матич
Неманья Матич
6
Погба
Поль Погба
17
Фред
Фред
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
23
Шоу
Люк Шоу
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
-
7
Кавани
Эдинсон Кавани
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Новости
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
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#Амад Диалло
12 марта, 00:31
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Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
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#Харри Магуайр
11 марта, 22:12
1
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
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Где смотреть матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги Европы
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11 марта, 23:00
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11 марта, 17:21