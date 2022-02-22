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Лига чемпионов: где смотреть матч «Атлетико» – «МЮ», 23 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция
4 часа назад
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «МЮ». Матч состоится 23 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.
Смотреть матч «Атлетико» – «МЮ» можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 22:45. Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.
«Атлетико» занял второе место в группе с «Ливерпулем», «Порту» и «Миланом». «МЮ» выиграл группу с «Вильярреалом», «Аталантой» и «Янг Бойз».
Одновременно с этим матчем пройдет игра «Бенфика» – «Аякс».
Где смотреть Лигу чемпионов, «Атлетико» – «МЮ» – прямые трансляции ТВ и онлайн
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