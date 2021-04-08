Динамо - Вильярреал: 08 апреля 2021 смотреть онлайн

Динамо
Загреб
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Динамо - Вильярреал: 08 апреля 2021 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
Лига Европы, 1/4 финала

Лига Европы,

1/4 финала
8 апр. 2021, 22:00 МСК
8.04.2021, 22:00 МСК
четверг
Cтадион Максимир
Максимир
Загреб
Составы
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Динамо
мин
40
Ливакович
Доминик Ливакович
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
6
Лауритсен
Расмус Лауритсен
13
Ристовски
Стефан Ристовски
99
Оршич
Мислав Оршич
5
Адеми
Ариян Адеми
97
Якич
Кристиян Якич
38
Франьич
Бартол Франьич
10
Майер
Ловро Майер
17
Иванушец
Лука Иванушец
21
Петкович
Бруно Петкович
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
-
33
Йосипович
Ренато Йосипович
-
22
Леовац
Марин Леовац
-
55
Перич
Дино Перич
-
19
Чабрая
Марьян Чабрая
-
30
Стоянович
Петар Стоянович
-
80
Атимвен
Ияйи Атимвен
-
26
Бертон
Робби Бертон
-
24
Толич
Марко Толич
-
27
Мишич
Йосип Мишич
-
11
Гавранович
Марио Гавранович
-
20
Кастрати
Лирим Кастрати
-
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
15
Эступинан
Первис Эступинан
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
6
Мори
Рамиро Мори
8
Фойт
Хуан Фойт
2
Гаспар
Марио Гаспар
5
Парехо
Даниэль Парехо
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
35
Йоргенсен
Филип Йоргенсен
-
31
Альварес
Икер Альварес
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
24
Педраса
Альфонсо Педраса
-
32
Баэна
Алехандро Баэна
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
30
Пино
Йереми Пино
-

Прошлые матчи

02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
Вильярреал
3 : 0
Динамо
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
Вильярреал
3
Динамо
0
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Динамо
2 : 0
Вильярреал
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Динамо
2
Вильярреал
0

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