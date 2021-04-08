Где смотреть матчи Лиги Европы 8 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция

8 апреля пройдут четыре первых матча стадии четвертьфинала Лиги Европы.

Смотреть онлайн всех матчей можно на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру «Аякс» – «Рома» в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:50.