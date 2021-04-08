Лига Европы
Футбол
Манчестер Юнайтед
Рома
Аякс
Арсенал
Вильярреал
Славия Прага
Динамо З
Гранада
#Лига Европы #Футбол #Манчестер Юнайтед #Арсенал #Вильярреал #Славия Прага #Аякс #Гранада #Динамо З #Рома
Где смотреть матчи Лиги Европы 8 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция
08 апреля, 14:48
8 апреля пройдут четыре первых матча стадии четвертьфинала Лиги Европы.
Смотреть онлайн всех матчей можно на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет игру «Аякс» – «Рома» в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:50.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые