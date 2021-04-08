Лига Европы
Футбол
Манчестер Юнайтед
Рома
Аякс
Арсенал
Вильярреал
Славия Прага
Динамо З
Гранада
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига Европы #Футбол #Манчестер Юнайтед #Арсенал #Вильярреал #Славия Прага #Аякс #Гранада #Динамо З #Рома

Где смотреть матчи Лиги Европы 8 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция

08 апреля, 14:48

8 апреля пройдут четыре первых матча стадии четвертьфинала Лиги Европы.

Смотреть онлайн всех матчей можно на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру «Аякс» – «Рома» в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:50.

Матч завершен
Аякс
Амстердам
Классен 39
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Пеллегрини 57
Ибаньес 87
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Пепе 86
Пепе 86
1:1
Матч завершен
Славия
Прага
Голеш 90
Матч завершен
Динамо
Загреб
0:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 44
Матч завершен
Гранада
Гранада
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 31
Фернандеш 90
Еще по теме
Мбаппе молчал в ЛЧ четыре матча. Теперь – рвет топ-клубы (по два гола за игру)
Левандовски предупреждал «Баварию»: найдите мне замену. Не нашли. Теперь он сломан – но клубу норм
Неймар – архитектор: дважды порезал «Баварию» пасами и сделал первые ассисты в сезоне Лиги чемпионов
Апрель и снег-снег-снег. Завалил базу «Баварии» и создал атмосферу в Лиге чемпионов 🌨️
Зидан вынудил «Ливерпуль» плохо играть, а потом решил все на классе. В этом секрет его победы
Винисиус развалил «Ливерпуль»: закатил дубль и сделал из Трента героя мемов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига Европы
#Футбол
#Манчестер Юнайтед
#Арсенал
#Вильярреал
#Славия Прага
#Аякс
#Гранада
#Динамо З
#Рома