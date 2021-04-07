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#Винисиус Жуниор #Футбол #Лига чемпионов #Реал #Ливерпуль

Винисиус развалил «Ливерпуль»: закатил дубль и сделал из Трента героя мемов

07 апреля, 00:14

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Реал» и «Ливерпуль» – противостояние двух команд без основных центральных защитников. В таком состоянии лучше смотрелся «Реал». И во многом благодаря Винисиусу.

Винисиус в этой встрече отыграл 85 минут. За это время успел оформить дубль.

Первый момент – это прекрасное открывание Винисиуса под галактическую передачу Крооса.

Второй – Винисус один стоял в центре штрафной, спокойно дождался передачи и еще раз пробил Алиссона.

Отпраздновал этот мяч, показав на лого любимого клуба.

В этой встрече Винисиус:

⚽️ Оформил первый дубль во взрослой карьере.

📈 Стал вторым в рейтинге самых молодых авторов голов «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. Рауль забивал в возрасте 18 лет и 253 дня. Сейчас Винисиусу 20 лет и 268 дней.

🥚 Стал первым игроком 2000-го года рождения, забивший в четвертьфинале ЛЧ.

А его соперничество с Трентом стало вдохновением для мемов.

«Игроки «Ливерпуля» успокаивают Трента после 45 минут игры против Винисуса».

«Трент, который понимает, что он играет против младшей (здесь каламбур с приставкой Жуниор) версии Винисиуса».

От шутников досталось и Алиссону: «Алиссон, когда Винисиус убегает в контратаку».

Матч завершен
Реал
Мадрид
Жуниор 27
Асенсио 36
Жуниор 65
3:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 51
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