Винисиус развалил «Ливерпуль»: закатил дубль и сделал из Трента героя мемов
«Реал» и «Ливерпуль» – противостояние двух команд без основных центральных защитников. В таком состоянии лучше смотрелся «Реал». И во многом благодаря Винисиусу.
Винисиус в этой встрече отыграл 85 минут. За это время успел оформить дубль.
Первый момент – это прекрасное открывание Винисиуса под галактическую передачу Крооса.
Второй – Винисус один стоял в центре штрафной, спокойно дождался передачи и еще раз пробил Алиссона.
Отпраздновал этот мяч, показав на лого любимого клуба.
В этой встрече Винисиус:
⚽️ Оформил первый дубль во взрослой карьере.
📈 Стал вторым в рейтинге самых молодых авторов голов «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. Рауль забивал в возрасте 18 лет и 253 дня. Сейчас Винисиусу 20 лет и 268 дней.
🥚 Стал первым игроком 2000-го года рождения, забивший в четвертьфинале ЛЧ.
А его соперничество с Трентом стало вдохновением для мемов.
«Игроки «Ливерпуля» успокаивают Трента после 45 минут игры против Винисуса».
«Трент, который понимает, что он играет против младшей (здесь каламбур с приставкой Жуниор) версии Винисиуса».
От шутников досталось и Алиссону: «Алиссон, когда Винисиус убегает в контратаку».