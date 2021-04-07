Винисиус развалил «Ливерпуль»: закатил дубль и сделал из Трента героя мемов

«Реал» и «Ливерпуль» – противостояние двух команд без основных центральных защитников. В таком состоянии лучше смотрелся «Реал». И во многом благодаря Винисиусу.

Винисиус в этой встрече отыграл 85 минут. За это время успел оформить дубль.

Первый момент – это прекрасное открывание Винисиуса под галактическую передачу Крооса.