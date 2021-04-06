Реал - Ливерпуль: 06 апреля 2021 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
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Реал - Ливерпуль: 06 апреля 2021 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
6 апр. 2021, 22:00 МСК
6.04.2021, 22:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
19
Кабак
Озан Кабак
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
20
Жота
Диогу Жота
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
46
Уильямс
Рис Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-

Прошлые матчи

26.05.2018 26 мая 2018 сб 21:45
Реал
3 : 1
Ливерпуль
26.05.2018 26 мая 2018 сб 21:45
Реал
3
Ливерпуль
1
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
Реал
1 : 0
Ливерпуль
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
Реал
1
Ливерпуль
0
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Ливерпуль
0 : 3
Реал
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Ливерпуль
0
Реал
3
10.03.2009 10 марта 2009 вт 22:45
Ливерпуль
4 : 0
Реал
10.03.2009 10 марта 2009 вт 22:45
Ливерпуль
4
Реал
0
25.02.2009 25 февр. 2009 ср 22:45
Реал
0 : 1
Ливерпуль
25.02.2009 25 февр. 2009 ср 22:45
Реал
0
Ливерпуль
1

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