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Реал VS Ливерпуль
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Реал - Ливерпуль: 06 апреля 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
-:-
-:-
Реал - Ливерпуль: 06 апреля 2021 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
6 апр. 2021, 22:00 МСК
6.04.2021, 22:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
19
Кабак
Озан Кабак
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
20
Жота
Диогу Жота
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
46
Уильямс
Рис Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Прошлые матчи
26.05.2018
26 мая 2018
сб
21:45
Реал
3 : 1
Ливерпуль
26.05.2018
26 мая 2018
сб
21:45
Реал
3
Ливерпуль
1
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
Реал
1 : 0
Ливерпуль
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
Реал
1
Ливерпуль
0
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
Ливерпуль
0 : 3
Реал
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
Ливерпуль
0
Реал
3
10.03.2009
10 марта 2009
вт
22:45
Ливерпуль
4 : 0
Реал
10.03.2009
10 марта 2009
вт
22:45
Ливерпуль
4
Реал
0
25.02.2009
25 февр. 2009
ср
22:45
Реал
0 : 1
Ливерпуль
25.02.2009
25 февр. 2009
ср
22:45
Реал
0
Ливерпуль
1
Новости
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#Серхио Рамос
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11 марта, 01:41
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2
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
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Новости матча
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19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
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«Реал» во второй раз обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
17 марта, 00:52
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16 марта, 23:53
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
11 марта, 00:50
«Ливерпуль» в 2021 году за два матча в Венгрии забил голов больше, чем на «Энфилде»
11 марта, 00:41
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:55