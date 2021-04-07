Зидан вынудил «Ливерпуль» плохо играть, а потом решил все на классе. В этом секрет его победы

Зидан в Лиге чемпионов – почти всегда приемы, которые переводят матч в ту плоскость, где решает класс игроков. И это выглядит просто.

Но заставить «Ливерпуль» так плохо играть (особенно в первом тайме) тоже нужно. Даже в худших матчах этого сезона их не вынуждали настолько ужасно выглядеть.

Очевидный ход Зидана – сделать так, чтобы многое в игре «Ливерпуля» зависело от класса их центра защиты. А там Филлипс (прошлый сезон – в Бундеслиге 2) и Кабак (пришел из худшей команды Бундеслиги). И от их класса именно с мячом. В том аспекте, где ван Дейк с Матипом справились бы, но Филлипс и Кабак слишком средне пасуют – выход из обороны «Ливерпуля» просто не работал.