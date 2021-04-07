Реал
Лига чемпионов
Футбол
Ливерпуль
Поделиться:
Комментарии:
1
#Реал #Футбол #Лига чемпионов #Ливерпуль

Зидан вынудил «Ливерпуль» плохо играть, а потом решил все на классе. В этом секрет его победы

07 апреля, 01:18

Зидан в Лиге чемпионов – почти всегда приемы, которые переводят матч в ту плоскость, где решает класс игроков. И это выглядит просто.

Но заставить «Ливерпуль» так плохо играть (особенно в первом тайме) тоже нужно. Даже в худших матчах этого сезона их не вынуждали настолько ужасно выглядеть.

Очевидный ход Зидана – сделать так, чтобы многое в игре «Ливерпуля» зависело от класса их центра защиты. А там Филлипс (прошлый сезон – в Бундеслиге 2) и Кабак (пришел из худшей команды Бундеслиги). И от их класса именно с мячом. В том аспекте, где ван Дейк с Матипом справились бы, но Филлипс и Кабак слишком средне пасуют – выход из обороны «Ливерпуля» просто не работал.

Это один из приемов, самый очевидный. Но «Ливерпуль» и сам поплыл. Клопп ошибся с составом – и сам это признал, заменив Кейта в первом тайме. С Фирмино на скамейке тоже вышло спорно. Плюс индивидуальные ошибки, самый яркий – привоз Трента.

Но ещё раз: так кошмарно их себя чувствовать тоже надо заставить. Зидан сильно помог обнажиться слабостям этого «Ливерпуля».

И с того, с чего начинали – класс игроков. Конечно, индивидуальности «Реала» сильнее. Банально у «Ливерпуля» нет полузащитников уровня Модрича и Крооса. И атакующего класса Бензема. Мане, Салах, Жота, Фирмино очень круты. Но Бензема это просто уровень еще выше.

Именно в такой игре Тьяго должен доказывать, что он игрок мирового класса. Но – ноль созданных моментов, ноль успешных обводок. Понятно, что его уровень зависит от партнеров рядом. Но чем  меньше игрок зависит от класса партнеров, тем он сильнее. Тьяго в этом уступает Модричу и Кроссу. И в этом небольшом противостоянии и была разница между «Ливерпулем» и «Реалом» сегодня.

Матч завершен
Реал
Мадрид
Жуниор 27
Асенсио 36
Жуниор 65
3:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 51
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Juan Carlos Rojas, www.imago-images.de/Global Look Press
Автор:
Валера Полевиков
Автор. Интервьюер. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер. Не Валерий.
Еще по теме
Винисиус развалил «Ливерпуль»: закатил дубль и сделал из Трента героя мемов
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
vladik12
07 апреля, 13:58

Валера, а Вы и в паспорте "Валера (не Валерий)"?)

ответить
Все теги
#Реал
#Футбол
#Лига чемпионов
#Ливерпуль