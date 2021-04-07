Зидан вынудил «Ливерпуль» плохо играть, а потом решил все на классе. В этом секрет его победы
Зидан в Лиге чемпионов – почти всегда приемы, которые переводят матч в ту плоскость, где решает класс игроков. И это выглядит просто.
Но заставить «Ливерпуль» так плохо играть (особенно в первом тайме) тоже нужно. Даже в худших матчах этого сезона их не вынуждали настолько ужасно выглядеть.
Очевидный ход Зидана – сделать так, чтобы многое в игре «Ливерпуля» зависело от класса их центра защиты. А там Филлипс (прошлый сезон – в Бундеслиге 2) и Кабак (пришел из худшей команды Бундеслиги). И от их класса именно с мячом. В том аспекте, где ван Дейк с Матипом справились бы, но Филлипс и Кабак слишком средне пасуют – выход из обороны «Ливерпуля» просто не работал.
Это один из приемов, самый очевидный. Но «Ливерпуль» и сам поплыл. Клопп ошибся с составом – и сам это признал, заменив Кейта в первом тайме. С Фирмино на скамейке тоже вышло спорно. Плюс индивидуальные ошибки, самый яркий – привоз Трента.
Но ещё раз: так кошмарно их себя чувствовать тоже надо заставить. Зидан сильно помог обнажиться слабостям этого «Ливерпуля».
И с того, с чего начинали – класс игроков. Конечно, индивидуальности «Реала» сильнее. Банально у «Ливерпуля» нет полузащитников уровня Модрича и Крооса. И атакующего класса Бензема. Мане, Салах, Жота, Фирмино очень круты. Но Бензема это просто уровень еще выше.
Именно в такой игре Тьяго должен доказывать, что он игрок мирового класса. Но – ноль созданных моментов, ноль успешных обводок. Понятно, что его уровень зависит от партнеров рядом. Но чем меньше игрок зависит от класса партнеров, тем он сильнее. Тьяго в этом уступает Модричу и Кроссу. И в этом небольшом противостоянии и была разница между «Ливерпулем» и «Реалом» сегодня.
Валера, а Вы и в паспорте "Валера (не Валерий)"?)