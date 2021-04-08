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«Гранада» проиграла в два мяча «МЮ» на своем поле
08 апреля, 23:58
«Гранада» принимала «МЮ» в первом четвертьфинале Лиги Европы.
Гости забили по голу в каждом из таймов, Фернандеш отличился с пенальти.
- Результаты других матчей: «Рома» на выезде выиграла 2:1 у «Аякса», «Арсенал» упустил победу над «Славией» – ничья 1:1, «Динамо» Загреб минимально уступило дома «Вильярреалу» (0:1).
- Ответные матчи состоятся в следующий четверг – 15 апреля.
- «Гранада» и «МЮ» выходят на пару «Аякс» – «Рома», «Арсенал» – «Славия» – на «Динамо» Загреб – «Вильярреал».
- Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая.
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