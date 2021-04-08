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#Лига Европы #Футбол #Манчестер Юнайтед #Гранада

«Гранада» проиграла в два мяча «МЮ» на своем поле

08 апреля, 23:58

«Гранада» принимала «МЮ» в первом четвертьфинале Лиги Европы

Гости забили по голу в каждом из таймов, Фернандеш отличился с пенальти.

Матч завершен
Гранада
Гранада
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 31
Фернандеш 90
  • Результаты других матчей: «Рома» на выезде выиграла 2:1 у «Аякса», «Арсенал» упустил победу над «Славией» – ничья 1:1, «Динамо» Загреб минимально уступило дома «Вильярреалу» (0:1).
  • Ответные матчи состоятся в следующий четверг – 15 апреля.
  • «Гранада» и «МЮ» выходят на пару «Аякс» – «Рома», «Арсенал» – «Славия» – на «Динамо» Загреб – «Вильярреал».
  • Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая.
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