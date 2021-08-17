Молдавия отказала в визе косовскому футболисту из загребского «Динамо» перед матчем Лиги чемпионов. Она не признает Косово

17 августа загребское «Динамо» проведет матч против «Шерифа» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Игра пройдет в Тирасполе и начнется в 22:00 по московскому времени.

Нападающий Лирим Кастрати не сыграет в матче. Он не попал в состав. Это подтвердил главный тренер «Динамо» Дамир Кржнар.

Причина непопадания – отказ в визе со стороны Молдавии. Кастрати – косовар. Молдавия не признает независимость Косово, которое отделилось от Сербии в 2008 году.

«Этот случай, вероятно, попадает под действие наших законов в отношении некоторых стран, которые Молдавия не признает, включая Косово», – сказал представитель министерства иностранных дел Молдавии Даниэль Вода.

В 2020 году сборная Молдавии проводила матч Лиги наций против Косово не дома, а в Италии.