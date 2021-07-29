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ПСВ, «Црвена Звезда» и еще 18 команд. Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
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В Лиге чемпионов завершился второй квалификационный раунд. После него определились все участники, прошедшие в третий раунд:
Путь чемпионов (проигравший попадает в групповой этап Лиги Европы)
- 🇳🇱 ПСВ – 🇩🇰 «Мидтьюлланнд»
- 🇷🇺 «Спартак» – 🇵🇹 «Бенфика»
- 🇧🇪 «Генк» – 🇺🇦 «Шахтер»
- 🇲🇨 «Монако» – 🇨🇿 «Спарта»
Путь представителей лиг (проигравший попадает в раунд плей-офф Лиги Европы):
- 🇭🇷 «Динамо» – 🇵🇱 «Легия»
- 🇷🇴 ЧФР – 🇨🇭 «Янг Бойз»
- 🇬🇷 «Олимпиакос» – 🇧🇬 «Лудогорец»
- 🇷🇸 «Црвена Звезда» – 🇲🇩 «Шериф»
- 🇸🇪 «Мальме» – 🏴 «Рейнджерс»
- 🇭🇺 «Ференцварош» – 🇨🇿 «Славия»
Первые игры пройдут 3-4 августа, ответные – 10 августа. Победители этого квалификационного раунду выйдут в раунд плей-офф, после завершения которого определятся все участники группового этапа.
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