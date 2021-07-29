ПСВ, «Црвена Звезда» и еще 18 команд. Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершился второй квалификационный раунд. После него определились все участники, прошедшие в третий раунд:

Путь чемпионов (проигравший попадает в групповой этап Лиги Европы)

🇳🇱 ПСВ – 🇩🇰 «Мидтьюлланнд»

🇷🇺 «Спартак» – 🇵🇹 «Бенфика»

🇧🇪 «Генк» – 🇺🇦 «Шахтер»

🇲🇨 «Монако» – 🇨🇿 «Спарта»

Путь представителей лиг (проигравший попадает в раунд плей-офф Лиги Европы):

🇭🇷 «Динамо» – 🇵🇱 «Легия»

🇷🇴 ЧФР – 🇨🇭 «Янг Бойз»

🇬🇷 «Олимпиакос» – 🇧🇬 «Лудогорец»

🇷🇸 «Црвена Звезда» – 🇲🇩 «Шериф»

🇸🇪 «Мальме» – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Рейнджерс»

🇭🇺 «Ференцварош» – 🇨🇿 «Славия»

Первые игры пройдут 3-4 августа, ответные – 10 августа. Победители этого квалификационного раунду выйдут в раунд плей-офф, после завершения которого определятся все участники группового этапа.