Лига чемпионов
Спартак
Ференцварош
Мидтьюлланд
Мальме
Лудогорец
Генк
Шахтер
Спарта
Динамо З
Бенфика
ЧФР
Глазго Рейнджерс
Црвена Звезда
Монако
ПСВ
Олимпиакос
Славия Прага
Янг Бойз
#Лига чемпионов #Спартак #Ференцварош #Мидтьюлланд #Мальме #Лудогорец #Генк #Шахтер #Спарта #Динамо З #Бенфика #ЧФР #Глазго Рейнджерс #Црвена Звезда #Монако #ПСВ #Олимпиакос #Славия Прага #Янг Бойз
Поделиться:

ПСВ, «Црвена Звезда» и еще 18 команд. Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

0

В Лиге чемпионов завершился второй квалификационный раунд. После него определились все участники, прошедшие в третий раунд:

Путь чемпионов (проигравший попадает в групповой этап Лиги Европы)

  • 🇳🇱 ПСВ – 🇩🇰 «Мидтьюлланнд»
  • 🇷🇺 «Спартак» – 🇵🇹 «Бенфика»
  • 🇧🇪 «Генк» – 🇺🇦 «Шахтер»
  • 🇲🇨 «Монако» – 🇨🇿 «Спарта»

Путь представителей лиг (проигравший попадает в раунд плей-офф Лиги Европы):

  • 🇭🇷 «Динамо» – 🇵🇱 «Легия»
  • 🇷🇴 ЧФР – 🇨🇭 «Янг Бойз»
  • 🇬🇷 «Олимпиакос» – 🇧🇬 «Лудогорец»
  • 🇷🇸 «Црвена Звезда» – 🇲🇩 «Шериф»
  • 🇸🇪 «Мальме» – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Рейнджерс»
  • 🇭🇺 «Ференцварош» – 🇨🇿 «Славия»

Первые игры пройдут 3-4 августа, ответные – 10 августа. Победители этого квалификационного раунду выйдут в раунд плей-офф, после завершения которого определятся все участники группового этапа.

Источник:
сайт Лиги чемпионов
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Спартак
#Ференцварош
#Мидтьюлланд
#Мальме
#Лудогорец
#Генк
#Шахтер
#Спарта
#Динамо З
#Бенфика
#ЧФР
#Глазго Рейнджерс
#Црвена Звезда
#Монако
#ПСВ
#Олимпиакос
#Славия Прага
#Янг Бойз