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Молдавия не выдала визу игроку «Динамо» Загреб из-за гражданства Косово. Клуб обратился в УЕФА

3 часа назад

Игрок загребского «Динамо» Лирим Кастрати не получил молдавскую визу перед матчем плей-офф Лиги чемпионов против тираспольского «Шерифа».

  • Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Но ее признали не все страны, одна из них – Молдавия.
  • Если Кастрати не получил визу, то он пропустит первую игру за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«Динамо» утверждает, что активно общается с УЕФА и Молдавией по этому вопросу. Но заявку игрока на визу пока не приняли, рассказал клуб Sportske Novosti. В Федерации футбола Молдавии при этом утверждают, что не получали жалоб от «Динамо».

  • Это не первый случай, когда Молдавия не выдала визы спортсменам из Косово. В 2020-м команды попали в одну группу Лиги наций, и Молдавия провела свой домашний матч в Италии.
  • Россия тоже не признает Косово. Тем не менее она выдала Кастрати визу, когда «Динамо» в прошлом сезоне приезжали в Краснодар.
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