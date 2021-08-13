Молдавия не выдала визу игроку «Динамо» Загреб из-за гражданства Косово. Клуб обратился в УЕФА

Игрок загребского «Динамо» Лирим Кастрати не получил молдавскую визу перед матчем плей-офф Лиги чемпионов против тираспольского «Шерифа».

Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Но ее признали не все страны, одна из них – Молдавия.

Если Кастрати не получил визу, то он пропустит первую игру за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«Динамо» утверждает, что активно общается с УЕФА и Молдавией по этому вопросу. Но заявку игрока на визу пока не приняли, рассказал клуб Sportske Novosti. В Федерации футбола Молдавии при этом утверждают, что не получали жалоб от «Динамо».