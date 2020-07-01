Нуну Сантуш
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Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Моуринью подставил «Лилль», когда забрал с собой двух тренеров
#Жозе Моуринью