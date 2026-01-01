Найджел Пирсон

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Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
За год до чемпионства «Лестер» чуть не вылетел. Тренера-спасителя уволили за оргию у игроков
#Найджел Пирсон
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