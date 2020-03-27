За год до чемпионства «Лестер» чуть не вылетел. Тренера-спасителя уволили за оргию у игроков
В сезоне-2015/16 «Лестер» неожиданно стал чемпионом. Ту команду помнят по решениям от Клаудио Раньери и вдохновенному сезону лидеров. Марез, Канте, Варди, Шмейхель – всех по-настоящему узнали именно в том сезоне, а на некоторых из них «Лестер» еще и заработал. Прямо сейчас в команде новая эпоха: «Лестер» Брендана Роджерса претендует на место в Лиге чемпионов и развивает новых звезд (Мэддисон, Барнс).
Еще пять лет назад мы знали другой «Лестер» – и он едва остался в АПЛ.
Жесткий сезон «Лестера»: последнее место, неожиданное спасение, увольнение тренера
Найджел Пирсон – эпохальный тренер в истории «Лестера». Он отработал в клубе два серьезных периода (2008-2010 и 2011-2015), открыл Джейми Варди и еще нескольких важных игроков. В сезоне-2013/14 «Лестер» Пирсона вдохновенно поднялся в АПЛ, но дальше все получилось не так красиво. Команду ждал сложный сезон с борьбой за выживание, где главным героем неожиданно стал сам Пирсон.
Сейчас чемпионат Англии остановлен после 29 туров – «Лестер» набрал 53 очка в этот момент идет на третьем месте в таблице. В сезоне-2014/15 на таком же отрезке сезона у «Лестера» было всего 19 очков, разница мячей -22 и последнее место. От спасительной 17-й строчки команду отделяло семь очков. По календарю оставалось сыграть еще девять матчей – в них входила и встреча с чемпионским «Челси».
Просто оставим здесь дальнейшие результаты «Лестера»:
- «Лестер» – «Вест Хэм» – 2:1
- «Вест Бромвич» – «Лестер» – 2:3
- «Лестер» – «Суонси» – 2:0
- «Бернли» – «Лестер» – 0:1
- «Лестер» – «Челси» – 1:3
- «Лестер» – «Ньюкасл» – 3:0
- «Лестер» – «Саутгемптон» – 2:0
- «Сандерленд» – «Лестер» – 0:0
- «Лестер» – КПР – 5:1
За отрезок из девяти матчей «Лестер» победил семь раз, набрал 22 очка и взлетел сразу на 14-е место. Вместо «Лестера» в зону вылета опустился «Халл Сити» – после 29 туров клуб он находился впереди на девять очков. «Лестер» Пирсона стал только третьей командой в истории АПЛ, которая спаслась от вылета, хотя к Рождеству шла на последнем месте.
Радость от спасения быстро сменилась скандалом. Из аренд вернулись Том Хоппер, Адам Смит и Джеймс Пирсон (сын главного тренера). Все трое почти сразу поучаствовали в оргии в Таиланде – был секс и шутки с расизмом. «Лестер» расторг с ними контракт, а через пару недель снял и Найджела Пирсона.
В заявлении «Лестера» сказано, что у клуба и тренера возникли серьезные разногласия во взглядах. В Англии писали, что оргия и увольнение Пирсона прямо взаимосвязаны.
Морган, Хут, Варди, Дринкуотер, Марез, Шмейхель, Кинг – все они играли еще в том клубе-аутсайдере Найджела Пирсона. С ним же они спаслись от вылета в Чемпионшип, а через год вместе с Раньери радовались чемпионству и привыкали к статусу топ-игроков. Найджела Пирсона в чемпионской команде не было, но без него не случилось бы и этого достижения.
Когда «Лестер» шел к чемпионству, Марез публично благодарил Пирсона за его вклад: «Найджел очень хорошо ко мне относился. Он знал, что я мало говорю по-английски, но все равно учил хорошим вещам. Он привел в команду всех игроков, кроме, может быть, нескольких. Даже если мы финишируем шестыми или седьмыми, Найджел все равно заслуживает похвалы, потому что создал эту команду».
«Уотфорд» – новый «Лестер» Пирсона
После увольнения Найджел Пирсон брал годовую паузу, чтобы затем возобновить карьеру в «Дерби Каунти». Там тоже как-то сразу не пошло: уже в конце сентября 2016-го Пирсона отстранили от работы из-за конфликта с владельцем клуба. В октябре его уволили официально, когда «Дерби» шел на 20 месте в Чемпионшипе. Потом Пирсон два года работал в Бельгии в команде «Левен» – ей управляет компания, которая владеет «Лестером».
6 декабря 2019 года Найджел Пирсон официально вернулся в АПЛ. Его позвали в «Уотфорд», который до этого безнадежно сливал сезон. К моменту назначения Пирсона «Уотфорд» шел на последнем месте: за 15 матчей команда набрала всего восемь очков. Поднять «Уотфорд» пробовали Хави Грасия и Кике Флорес, но обоих уволили еще до зимнего отрезка. Пирсон пока держится, а «Уотфорд» прогрессирует.
За 14 туров с Пирсоном «Уотфорд» набрал 19 очков (всего – 27) и взлетел на 17 место. Прямо сейчас у команды равные показатели с «Вест Хэмом» и «Борнмутом». Главное достижение Пирсона – победа над «Ливерпулем». Его «Уотфорд» разгромил лидера чемпионата со счетом 3:0. Напоминаем: для «Ливерпуля» это единственное поражение в чемпионате. Сразу после этого успеха Пирсон сказал, что победа оживит сезон для его команды.