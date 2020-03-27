За год до чемпионства «Лестер» чуть не вылетел. Тренера-спасителя уволили за оргию у игроков

В сезоне-2015/16 «Лестер» неожиданно стал чемпионом. Ту команду помнят по решениям от Клаудио Раньери и вдохновенному сезону лидеров. Марез, Канте, Варди, Шмейхель – всех по-настоящему узнали именно в том сезоне, а на некоторых из них «Лестер» еще и заработал. Прямо сейчас в команде новая эпоха: «Лестер» Брендана Роджерса претендует на место в Лиге чемпионов и развивает новых звезд (Мэддисон, Барнс).

Еще пять лет назад мы знали другой «Лестер» – и он едва остался в АПЛ.

Жесткий сезон «Лестера»: последнее место, неожиданное спасение, увольнение тренера

Найджел Пирсон – эпохальный тренер в истории «Лестера». Он отработал в клубе два серьезных периода (2008-2010 и 2011-2015), открыл Джейми Варди и еще нескольких важных игроков. В сезоне-2013/14 «Лестер» Пирсона вдохновенно поднялся в АПЛ, но дальше все получилось не так красиво. Команду ждал сложный сезон с борьбой за выживание, где главным героем неожиданно стал сам Пирсон.