Кажется, «Лестер» вернулся! Уже третий в таблице, а Варди – снова лучший бомбардир
«Лестер» разбивает всю видимость того, что сразу после чемпионства клуб опять стал середняком. В этом сезоне «Лестер» стартовал с 20 очков и третьего места в таблице. Выше только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а рядом оказался сенсационный «Челси» (семь побед подряд во всех турнирах).
«Лестер» не отличается от грандов и по атакующей игре. По общему количеству мячей (25) клуб сейчас опережает даже «Ливерпуль». Против «Саутгемптона» вообще была историческая гостевая победа со счетом 9:0. Девятка «Саутгемптону», пятерка «Ньюкаслу», три мяча «Борнмуту» – так и сложилось, что больше «Лестера» забивает только «Ман Сити».
Лучше остальных забивать получается у Джейми Варди. За 10 матчей он вкатил половину от всех собственных голов по прошлому сезону (9). Семь из них получились как раз в трех играх, где «Лестер» и забил большинство своих мячей. Варди снова получает удовольствие от игры и не имеет реальных конкурентов за место в основе.
Роджерс сделал из него звезду – все как раньше. Варди отвечает на это первым местом в списке бомбардиров АПЛ.
«Лестер» – это атакующее настроение
Брендан Роджерс пришел в «Лестер» еще в конце февраля. Для возвращения в АПЛ он оставил работу в «Селтике» – там можно было бесконечно штамповать трофеи без всякой интриги. Приход Роджерса в середине сезона не был авантюрой. Тогда он получил возможность проверить всех игроков, спокойно поставить игру и подготовить команду к новому старту.
Перед назначением Роджерса «Лестер» отыграл в 2019-м семь матчей АПЛ. В них команда победила один раз и забила всего восемь голов. Учитывайте поправку на соперников – на том отрезке еще «Лестер» Пюэля играл с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «МЮ». Пюэля убрали перед победой над «Брайтоном» – там еще официально не было Роджерса, но он смотрел с трибун.
«Лестер» Пюэля при отсутствии результатов отличали скука и прагматизм. Роджерс с первых матчей показал, что «Лестер» будет играть в атаку. Показателя в восемь голов достигли уже за четыре игры, в которых «Лестер» победил три раза. До конца сезона команда Роджерса проиграла всего трижды: всегда с разницей в один мяч. Заодно в 36-м туре грохнули «Арсенал» (3:0).
Поставленная атакующая игра – то, что и отличает его «Лестер» в новом сезоне. Поэтому при счете 6:0 в матче с «Саутгемптоном» защитник Эванс подгонял партнеров, чтобы те играли на рекорд. По тем же причинам и сам Роджерс постоянно говорит о количестве голов: «Мы хотим забивать очень много». Отсюда идут и все кадровые решения по составу.
Определяющие игроки «Лестера» – креативные Джеймс Мэддисон и Харви Барнс. Оба чуть старше 20 лет, оба прошли через Чемпионшип, обоим в «Лестере» дали полную свободу для креатива уже в АПЛ. Мэддисон финтит, забивает с любых позиций и со штрафных. Барнс больше отдает (пять ассистов) и выходит на поле с таким настроением, что потом не хочет идти на замену.
Весь креатив молодых сочетается с серьезностью. Зацените, как Мэддисон объяснял свой удар паненкой в кубковой игре с «Ньюкаслом»: «Я креативный футболист. Моя задача – забивать и помогать в атаке. Я исполнил удар паненкой, потому что у меня было чувство, что вратарь собирается прыгнуть в сторону. Важно было забить. Я не вхожу в игру, чтобы кого-то развлекать. Я играю, чтобы попытаться победить».
Игроков ценят даже в других ролях
«Лестер» взял чемпионство в сезоне-2015/16. Ключевых игроков из того состава уже пристроили по топ-клубам. Канте играет в «Челси», Марез – в «Манчестер Сити». Но есть и те, кто отказался менять «Лестер» на другие команды. Вот только почти у всех из них изменилась сама роль в клубе.
Из топ-игроков в основе остались только Каспер Шмейхель и Джейми Варди. Обоим уже за 30, но оба еще показывают уровень. Варди с того сезона стабильно забивает двузначное число голов, Шмейхель окончательно стал основным в сборной и вытеснил всех конкурентов по клубу. Сейчас в запасе «Лестера» сидит Дэнни Уорд – талантливый вратарь из Уэльса.
Морган, Фукс и Олбрайтон определяли игру «Лестера» в чемпионском сезоне. Сейчас все трое чаще наблюдают за игрой со скамейки или вообще с трибун. Особенно все плохо у Кристиана Фукса – он провел в прошлом сезоне только три матча. В этом пока тоже только трижды выходил на поле.
Зато подрос Бен Чилуэлл, забивший в матче с «Саутгемптоном» свой второй гол в карьере. Он тоже еще в чемпионском сезоне попадал в ротацию «Лестера», а теперь стал полноценным основным игроком. Демарай Грэй (тоже подрос) в этом сезоне неожиданно сел в запас, хотя еще в прошлом году отыграл в АПЛ 34 матча.
Роли изменились: почти все опытные игроки отошли на второй план, но здесь же важно восприятие. Роджерс не отрицает, что все еще считает Моргана, Олбрайтона и других чемпионских игроков важной частью команды. Здесь ценят своих парней – отсюда и трансферная политика. Летом в «МЮ» ушел Магуайр за 80 миллионов, а «Лестер» наигрывает на его месте турка Сеюнджю.
Такой подход работает лучше, чем менять дорогого игрока на ему подобного.
Ключевые тезисы о взлете «Лестера»
- Не ждите чуда – чемпионской версии «Лестера» больше нет. Реальная задача команды: попадание в еврокубки (о ней говорил и Роджерс). Трофей разыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – по силе и возможностям с ними не сравнится ни один клуб АПЛ. «Арсенал», «Тоттенхэм», «МЮ» и «Челси» конкурируют с «Лестером».
- Варди для Роджерса – это такой же Суарес. Брендан Роджерс был вице-чемпионом АПЛ с «Ливерпулем» в сезоне-2013/14. Его достижения в «Лестере» все чаще сравнивают с тем сезоном – лучшим в английской карьере Роджерса. Тогда Суарес забил 31 гол и отдал 17 ассистов. Роджерс считал Суареса главным игроком того «Ливерпуля».
- «Лестер» может удержаться по дистанции. Качество состава позволяет иметь резерв: редко используют талантливого Чоудури (8 матчей, в среднем 40 минут) и стабильного Олбрайтона (6 матчей, в среднем 31 минута). В этом есть скрытая сила «Лестера» – при желании Роджерс всегда имеет страховку.
- Ключевая проверка всех перспектив – будущие матчи. 9 ноября команда сыграет с «Арсеналом». 21 декабря матч с «Манчестер Сити», 26 декабря – с «Ливерпулем». Пока «Лестер» проигрывает именно топ-клубам. В этом сезоне у команды два поражения от «МЮ» и «Ливерпуля». Зато есть победа над «Тоттенхэмом» и ничья с «Челси».