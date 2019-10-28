Кажется, «Лестер» вернулся! Уже третий в таблице, а Варди – снова лучший бомбардир

«Лестер» разбивает всю видимость того, что сразу после чемпионства клуб опять стал середняком. В этом сезоне «Лестер» стартовал с 20 очков и третьего места в таблице. Выше только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а рядом оказался сенсационный «Челси» (семь побед подряд во всех турнирах).

«Лестер» не отличается от грандов и по атакующей игре. По общему количеству мячей (25) клуб сейчас опережает даже «Ливерпуль». Против «Саутгемптона» вообще была историческая гостевая победа со счетом 9:0. Девятка «Саутгемптону», пятерка «Ньюкаслу», три мяча «Борнмуту» – так и сложилось, что больше «Лестера» забивает только «Ман Сити».

Лучше остальных забивать получается у Джейми Варди. За 10 матчей он вкатил половину от всех собственных голов по прошлому сезону (9). Семь из них получились как раз в трех играх, где «Лестер» и забил большинство своих мячей. Варди снова получает удовольствие от игры и не имеет реальных конкурентов за место в основе.

Роджерс сделал из него звезду – все как раньше. Варди отвечает на это первым местом в списке бомбардиров АПЛ.