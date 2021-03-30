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#Исландия #мир #волейбол

«Самое исландское видео в мире». Волейболисты тренируются рядом с извергающимся вулканом (он спал шесть тысяч лет)

39 минут назад

Сотрудница компании по утилизации оружия Рут Эйнарсдоттир запостила в твиттере видео, где люди спокойно играют в волейбол на фоне извергающегося вулкана Фаградалсфьяль. За два дня оно собрало больше трех миллионов просмотров.

Эйнарсдоттир подписала его так: «Возможно, это самое исландское, что я когда-либо видела». За день ей написала куча иностранных медиа, но она не успела ответить – отдыхала после похода. Вот видео, где Эйнарсдоттир на закате пьет кофе. Вулкан все еще активен. 

Этна извергается. Сицилия в дыму и пепле, аэропорт закрыт, но как же это красиво

Потом оказалось, что в компании есть профессиональная волейболистка – Тельма Гретарс. Она позже нашла Эйнарсдоттир в фейсбуке и показала ей другое видео – тот же волейбол с более крупного плана.

🌋 В последний раз вулкан Фаградалсфьяль извергался больше шесть тысяч лет назад. До этого извержения вулканы в этой области были активны больше 800 лет назад. Тогда в Исландии была эпоха викингов.

🌋 Вулкан находится на полуострове в 40 км от столицы Рейкьявика. Поэтому туда едут много туристов, хотя власти сначала не пускали к вулкану людей.

🌋 Исландия была готова к извержению. Потому что за последнее время в стране было больше 50 тысяч мелких землетрясений. 

🌋 Извержение считается контролируемым и не опасным. Хотя вулкан изверг 300 кубических метров лавы.

Keystone Press Agency / Global Look Press

С понедельника доступ к Фаградалсфьялю вновь закрыт – воздух вокруг него слишком загазованный. Но люди успели снять крутые видео. Вот, например, пролет дрона.

Или приготовление сосисок. Прямо на запекшейся лаве!

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🌋 Этна извергается. Сицилия в дыму и пепле, аэропорт закрыт, но как же это красиво
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