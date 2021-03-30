«Самое исландское видео в мире». Волейболисты тренируются рядом с извергающимся вулканом (он спал шесть тысяч лет)

🌋 В последний раз вулкан Фаградалсфьяль извергался больше шесть тысяч лет назад. До этого извержения вулканы в этой области были активны больше 800 лет назад. Тогда в Исландии была эпоха викингов.

🌋 Вулкан находится на полуострове в 40 км от столицы Рейкьявика. Поэтому туда едут много туристов, хотя власти сначала не пускали к вулкану людей.

🌋 Исландия была готова к извержению. Потому что за последнее время в стране было больше 50 тысяч мелких землетрясений.

🌋 Извержение считается контролируемым и не опасным. Хотя вулкан изверг 300 кубических метров лавы.