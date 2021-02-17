🌋 Этна извергается. Сицилия в дыму и пепле, аэропорт закрыт, но как же это красиво

На Сицилии произошло извержение Этны – самого высокого вулкана Европы (3328 метров). За последние десять лет Этна периодически извергается, но не так сильно, как в античные времена. Например, в 122 году лава полностью уничтожила Катанию, а пепел добрался до Рима и испортил белые здания.

Последнее крупное извержение было в 1669-м. Тогда погибло до 100 человек, а жители деревень пытались перенаправить лаву в сторону других поселений. Из-за этого начинались массовые драки. После чего был принят закон, запрещающий вмешиваться в течение лавы.

Вот так извержение выглядит в городе. Его заснял спортивный журналист и инсайдер Танкреди Палмери.