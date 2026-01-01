Газпром Арена

Дата открытия
2016 г.
Факт
Принимала ЧМ-2018, Евро-2020
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Организаторы финала Лиги чемпионов в Петербурге показали постер матча. Он сделан в стиле русского авангарда
#Лига чемпионов
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Как Санкт-Петербург готовился к финалу Лиги чемпионов – и что будет с затратами после его потери: 650 волонтеров, 600 млн бюджета, миллиардная аудитория
#Газпром Арена
Как газон в Санкт-Петербурге выдержит так много матчей Евро и как его сохраняют. Рассказывает главный агроном стадиона
#Евро-2020
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