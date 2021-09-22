Организаторы финала Лиги чемпионов в Петербурге показали постер матча. Он сделан в стиле русского авангарда

Презентация прошла на «Газпром Арене» в Петербурге. На постере финала Лиги чемпионов изображен кубок, Дворцовый мост, Медный всадник и другие объекты города. Они выполнены в стилистике русского авангарда.

«Дизайн всегда отражает культурное наследие города и страны, где проходит финал. Наш дизайн вдохновлен двумя мощнейшими направления в российской и советской живописи – абстракционизм и супрематизм», – сказал глава оргкомитета финала Алексей Сорокин.