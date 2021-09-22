Лига чемпионов
Газпром Арена
Организаторы финала Лиги чемпионов в Петербурге показали постер матча. Он сделан в стиле русского авангарда
4 часа назад
Презентация прошла на «Газпром Арене» в Петербурге. На постере финала Лиги чемпионов изображен кубок, Дворцовый мост, Медный всадник и другие объекты города. Они выполнены в стилистике русского авангарда.
«Дизайн всегда отражает культурное наследие города и страны, где проходит финал. Наш дизайн вдохновлен двумя мощнейшими направления в российской и советской живописи – абстракционизм и супрематизм», – сказал глава оргкомитета финала Алексей Сорокин.
- Игра пройдет 28 мая. Стадион вмещает 68 тысяч человек.
- Накануне Петербург представил логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года. Он тоже сделан с стиле русского авангарда.
- На нем изображена фигура с картины Казимира Малевича «Спортсмены».
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