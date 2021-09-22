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#Лига чемпионов #Газпром Арена

Организаторы финала Лиги чемпионов в Петербурге показали постер матча. Он сделан в стиле русского авангарда

4 часа назад

сайт УЕФА

Презентация прошла на «Газпром Арене» в Петербурге. На постере финала Лиги чемпионов изображен кубок, Дворцовый мост, Медный всадник и другие объекты города. Они выполнены в стилистике русского авангарда.

«Дизайн всегда отражает культурное наследие города и страны, где проходит финал. Наш дизайн вдохновлен двумя мощнейшими направления в российской и советской живописи – абстракционизм и супрематизм», – сказал глава оргкомитета финала Алексей Сорокин.

  • Игра пройдет 28 мая. Стадион вмещает 68 тысяч человек.
  • Накануне Петербург представил логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года. Он тоже сделан с стиле русского авангарда.
  • На нем изображена фигура с картины Казимира Малевича «Спортсмены».
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Источник:
РИА «Новости»
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