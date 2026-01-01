Газпром Арена

Дата открытия
2016 г.
Факт
Принимала ЧМ-2018, Евро-2020
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Футбол
Организаторы финала Лиги чемпионов в Петербурге показали постер матча. Он сделан в стиле русского авангарда
#Лига чемпионов