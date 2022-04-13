Герой «Вильярреала» – воспитанник, который чуть не бросил футбол. Родители жгли его форму и не пускали на тренировки

Какие вещи надо знать о Чуквуэзе: берет пример с теннисистов и угрожает пистолетом девушки

• В интервью Goal.com Чуквуэзе рассказывал о сложном детстве: «Однажды мой дядя сказал мне: «Сэмюэл, тебе нужно перестать играть в эту игру и сосредоточиться на школе». Я его не послушал. Потом они сожгли мои бутсы! Сожгли мою тренировочную форму, чтобы я не мог выходить на поле». Иногда Чуквуэзе так задерживался, что мама в наказание угрожала оставить его на улице.

• Еще одно воспоминание из детства – Чуквуэзе всегда попадал в команду со старшими игроками. Уже там он показывал талант: обыгрывал двух или трех человек за раз. Это не нравилось конкурентам – после таких моментов они били его по голове. Об этом Чуквуэзе вспоминает до сих пор, когда рассказывает о футболе. Советует нигерийцам не думать о деньгах и играть за желание.

• Родители Чуквуэзе не любили футбол – из-за них он даже временно бросал игру. Но именно по желанию мамы позже поехал на просмотр в лучшую местную академию – опоздал на матч, но впечатлил тренеров всего за несколько минут. Позже он становился лучшим бомбардиром на выездных турнирах. Хотя на тот решающий просмотр просто отправился вместе с другом.