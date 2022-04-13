Герой «Вильярреала» – воспитанник, который чуть не бросил футбол. Родители жгли его форму и не пускали на тренировки
Что означает гол Чуквуэзе для «Вильярреала» и для него самого
«Вильярреал» прошел «Баварию» (2:1 по сумме) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Все решил гол Сэмюэла Чуквуэзе. Он вышел на замену на 84-й минуте, а уже через четыре минуты забил решающий гол. Это он вывел «Вильярреал» в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/06. За два матча против «Баварии» Чуквуэзе отыграл 17 минут основного времени.
Первые впечатления Чуквуэзе сразу после матча с «Баварией»: «Наша мечта сбылась. Это мой первый сезон в Лиге чемпионов. Сегодня я забил свой второй гол в этом турнире. Из-за него мы прошли в полуфинал. Это важнейший гол в истории «Вильярреала». Я воспользовался своим шансом». Для Чуквуэзе этот гол стал всего четвертым за все время игры в еврокубках.
Кому Самуэл Чуквуэзе забивал в еврокубках в свои 22 года:
- «Спартак». Лига Европы. Сезон-2018/19;
- «Сивасспор». Лига Европы. Сезон-2020/21;
- «Янг Бойз». Лига чемпионов. Сезон-2021/22;
- «Бавария». Лига чемпионов. Сезон-2021/22.
Перед матчами с «Баварией» у Чуквуэзе была мышечная травма. Из-за нее он пропустил игру против «Леванте» (0:2) в чемпионате. Поэтому в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» вышел только на замену. Дальше отыграл 77 минут и отдал ассист против «Атлетика», но на новый матч с «Баварией» Эмери снова выпустил Чуквуэзе со скамейки.
Чуквуэзе редко забивает и в других турнирах. Его личный рекорд – пять голов за сезон в Примере. Установил его Чуквуэзе еще в сезоне-2018/19, когда впервые заиграл в основе «Вильярреала». В сезоне-2021/22 по статистике в чемпионате Испании он имеет всего два гола и три ассиста. «Вильярреал» набрал 46 очков и идет в Примере на шестом месте – без шансов на зону ЛЧ.
Какие вещи надо знать о Чуквуэзе: берет пример с теннисистов и угрожает пистолетом девушки
• В интервью Goal.com Чуквуэзе рассказывал о сложном детстве: «Однажды мой дядя сказал мне: «Сэмюэл, тебе нужно перестать играть в эту игру и сосредоточиться на школе». Я его не послушал. Потом они сожгли мои бутсы! Сожгли мою тренировочную форму, чтобы я не мог выходить на поле». Иногда Чуквуэзе так задерживался, что мама в наказание угрожала оставить его на улице.
• Еще одно воспоминание из детства – Чуквуэзе всегда попадал в команду со старшими игроками. Уже там он показывал талант: обыгрывал двух или трех человек за раз. Это не нравилось конкурентам – после таких моментов они били его по голове. Об этом Чуквуэзе вспоминает до сих пор, когда рассказывает о футболе. Советует нигерийцам не думать о деньгах и играть за желание.
• Родители Чуквуэзе не любили футбол – из-за них он даже временно бросал игру. Но именно по желанию мамы позже поехал на просмотр в лучшую местную академию – опоздал на матч, но впечатлил тренеров всего за несколько минут. Позже он становился лучшим бомбардиром на выездных турнирах. Хотя на тот решающий просмотр просто отправился вместе с другом.
• В 2015 году Нигерия выиграла юношеский чемпионат мира по футболу. Главной звездой той сборной был Осимхен. Сейчас он играет за «Наполи» и стоит 60 миллионов евро. Чуквуэзе на том чемпионате оформил дубль в ворота Чили и заинтересовал «Арсенал». Переход не состоялся из-за денег, которые требовала академия. Теперь Чуквуэзе оценивается в 20 миллионов.
• Чуквуэзе регулярно вызывается в сборную Нигерии. Он забил за нее уже четыре мяча, но выходит на поле не всегда. В Нигерии в последние годы был перебор качественных форвардов. Однажды главный тренер вызвал сразу девять нападающих: «Нам нравится играть в атакующий футбол. Учитывайте, что все девять не выйдут одновременно и среди них есть игроки флангов».
• В «Вильярреал» Чуквуэзе попал в 2017 году. В Испании у него возникали сложности: язык, местная культура и окружение. Чуквуэзе говорит, что продолжает футбольную карьеру из-за семьи. У него есть братья и сестры, которых нужно обеспечивать: «Если я провалюсь, моя семья тоже потерпит неудачу». В пример для себя он ставит теннисистов – Федерера и Серену Уильямс.
• По манере игры Чуквуэзе похож на Роббена – в таком же стиле он постоянно убегает с фланга в центр. В Африке его сравнивают с Месси, но нигерийцы знают Чуквуэзе еще и из-за вирусного видео. Перед матчем Нигерии и Египта появился ролик с его мамой. Она стояла перед Чуквуэзе на коленях и молилась. Сейчас мама всегда смотрит его матчи – она поменяла отношение к футболу.
• В подборках фактов о Чуквуэзе выделяется еще один неожиданный случай из его жизни – однажды он угрожал поклонницам через свою девушку. Те спрашивали, состоит ли он в отношениях. Им Чуквуэзе косвенно ответил во время прямого эфира. Отреагировал на просьбу фаната, который хотел с ним подружиться: «Нет, у моей девушки есть пистолет».
• За «Вильярреал» у Чуквуэзе всегда получались игры именно против топ-клубов. Особенно ему удавались игры с «Барселоной». После гола в одном из матчей он делился эмоциями: «Я сказал себе: «Сэмюэл, это сон или что?» За все успехи он благодарит веру и постоянный труд. Объясняет, что прогрессирует благодаря выстраданному благословению от родителей на игру в футбол.