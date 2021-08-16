Ван Боммел только пришел и уже утопил «Вольфсбург» в Кубке: сделал лишнюю замену – и клуб был исключен из турнира
Перестановки в клубах Бундеслиги на тренерских постах перед этим сезоном смотрелись оригинально:
- Ханси Флик ущел из «Баварии» в сборную Германии.
- Юлиан Нагельсманн ушел из «Лейпцига» в «Баварию».
- Марко Розе ушел из «Боруссии» М в «Боруссию» Д.
- Ади Хюттер ушел из «Айнтрахта» в «Боруссию» М.
- Оливер Гласнер ушел из «Вольфсбурга» в «Айнтрахт».
Недостающие позиции заполнили пришельцы из других лиг. Если по Джесси Маршу («Лейпциг») все было ожидаемо, то кандидатура Марка ван Боммела («Вольфсбург») выглядела странно.
Весь тренерский опыт ван Боммела, если брать самостоятельную работу – это полтора года в «ПСВ». Там он ничего не выиграл – уступил по пенальти в Суперкубке, набрал всего два очка в группе Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате, хотя клуб и начал с 13 побед подряд.
Потом он был ассистентом в сборной ОАЭ и теперь возглавил «Вольфсбург», где начал со странности, которая стоила команде целого турнира на Кубок Германии.
В Кубке «Вольфсбург» угодил на «Мюнстер» из Регионаллиги. И вот что произошло:
- «Мюнстер» чуть не выбил «Вольфсбург» в основное время – только на 90-й минуте Брекало перевел игру в овертайм.
- В Кубке разрешено пять замен во время матча, но не больше. У «Вольфсбурга» уже было четыре, но ван Боммел выпустил на поле Борнаува и Мехмеди.
- Борнаув скинул мяч под второй гол, в борьбе ему помог Мехмеди.
- В конце «Вольфсбург» забил снова и выиграл 3:1. Борнаув-то ладно, но все было б нормально, если б не вышел Мехмеди (шестая замена).
- После игры представители «Вольфсбурга» заявили, что уточняли у четвертого судьи, можно ли проводить шестую замену. Но признали и свою ошибку.
- «Мюнстер» подал протест.
Как так ошибся клуб – неясно. Возможно, привык к матчам Евро-2020, где часто было дополнительное время, и тренеры делали шестую замену.
16 августа протест был удовлетворен. Вердикт DFB: «Вольфсбург» исключен из Кубка, дальше пройдет «Мюнстер» с технической победой 2:0. Но у «Вольфсбурга» еще есть время подать апелляцию. Дополнительный бонус в размере 257 тысяч евро также ждет «Мюнстер» – это деньги за выход в следующую стадию турнира.
Для «Вольфсбурга» – одним турниром меньше. В прошлом сезоне Оливер Гласнер вывел его на четвертое место, благодаря чему клуб теперь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. И уже не будет отвлекаться на Кубок.
В 2004-м у клуба уже была похожая неудача. «Вольфсбург» был исключен из Кубка Германии как раз в августе. Он легко обыграл 3:0 вторую команду «Кельна» (II), но сделал это с помощью дисквалифицированного игрока. Правила есть правила – лига и тогда была безжалостна.
Две команды «Кельна» тогда вылетели на следующей стадии, но еще интереснее было, что «Бавария» II в том сезоне добралась до четвертьфинала. Победителем стала основная команда «Баварии».