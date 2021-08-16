Ван Боммел только пришел и уже утопил «Вольфсбург» в Кубке: сделал лишнюю замену – и клуб был исключен из турнира

Перестановки в клубах Бундеслиги на тренерских постах перед этим сезоном смотрелись оригинально:

Недостающие позиции заполнили пришельцы из других лиг. Если по Джесси Маршу («Лейпциг») все было ожидаемо, то кандидатура Марка ван Боммела («Вольфсбург») выглядела странно.

Весь тренерский опыт ван Боммела, если брать самостоятельную работу – это полтора года в «ПСВ». Там он ничего не выиграл – уступил по пенальти в Суперкубке, набрал всего два очка в группе Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате, хотя клуб и начал с 13 побед подряд.

Потом он был ассистентом в сборной ОАЭ и теперь возглавил «Вольфсбург», где начал со странности, которая стоила команде целого турнира на Кубок Германии.