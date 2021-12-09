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«Лилль» и «Зальцбург» победили в шестом туре и вышли в плей-офф Лиги чемпионов
час назад
В группе G Лиги чемпионов завершились матчи последнего тура.
- 🇫🇷 «Лилль» набрал 11 очков и занял первое место.
- 🇦🇹 «Зальцбург» вышел в плей-офф со второго место. У него 10 очков.
- 🇪🇸 «Севилья» стала третьей и попала в плей-офф Лиги Европы.
- 🇩🇪 «Вольфсбург» с пятью очками занял последнее место.
- «Зальцбург» – единственная австрийская команда, которая попала в групповой этап Лиги чемпионов. Она впервые вышла в плей-офф.
- Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан за восемь минут получил две желтые карточки и был удален с поля.
- «Лилль» после стартовых трех туров набрал два очка, а потом выиграл три матча подряд.
- Нападающий Джонатан Дэвид – первый игрок «Лилля», забивший за клуб в трех матчах Лиги чемпионов подряд.
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