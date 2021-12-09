Лига чемпионов
Севилья
Вольфсбург
Лилль
Зальцбург
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#Лига чемпионов #Севилья #Вольфсбург #Лилль #Зальцбург

«Лилль» и «Зальцбург» победили в шестом туре и вышли в плей-офф Лиги чемпионов

час назад

В группе G Лиги чемпионов завершились матчи последнего тура.

  • 🇫🇷 «Лилль» набрал 11 очков и занял первое место.
  • 🇦🇹 «Зальцбург» вышел в плей-офф со второго место. У него 10 очков.
  • 🇪🇸 «Севилья» стала третьей и попала в плей-офф Лиги Европы.
  • 🇩🇪 «Вольфсбург» с пятью очками занял последнее место.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Окафор 50'
1:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
  • «Зальцбург» – единственная австрийская команда, которая попала в групповой этап Лиги чемпионов. Она впервые вышла в плей-офф.
  • Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан за восемь минут получил две желтые карточки и был удален с поля.
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Штеффен 89'
1:3
Матч завершен
Лилль
Лилль
Йылмаз 11'
Дэвид 72'
Гомес 78'
  • «Лилль» после стартовых трех туров набрал два очка, а потом выиграл три матча подряд.
  • Нападающий Джонатан Дэвид – первый игрок «Лилля», забивший за клуб в трех матчах Лиги чемпионов подряд.
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Источник:
Гол
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