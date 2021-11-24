«Севилья» обыграла «Вольфсбург», «Лилль» – «Зальцбург». Все команды перед шестым туром претендуют на выход в плей-офф ЛЧ

В другом матче «Лилль» обыграл «Зальцбург». Это вторая победа подряд после трехматчевой безвыигрышной серии.

После пятого тура все команды претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Лилль» – лидер группы, у которого восемь очков.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов