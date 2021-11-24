Лига чемпионов
Севилья
Вольфсбург
Лилль
Зальцбург
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#Лига чемпионов #Севилья #Лилль #Зальцбург #Вольфсбург

«Севилья» обыграла «Вольфсбург», «Лилль» – «Зальцбург». Все команды перед шестым туром претендуют на выход в плей-офф ЛЧ

2 часа назад

«Севилья» впервые за пять туров выиграла матч в Лиге чемпионов. До этого были три ничьих и одно поражение.

Матч завершен
Севилья
Севилья
Хордан 13
Мир 90
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург

В другом матче «Лилль» обыграл «Зальцбург». Это вторая победа подряд после трехматчевой безвыигрышной серии.

После пятого тура все команды претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Лилль» – лидер группы, у которого восемь очков.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Матч завершен
Лилль
Лилль
Дэвид 31
1:0
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
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Источник:
Гол
Что творится в группе
Сумасшествие в Севилье – четыре пенальти за тайм, половина незабитых. Три из них заработал один и тот же игрок
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