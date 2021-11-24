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«Севилья» обыграла «Вольфсбург», «Лилль» – «Зальцбург». Все команды перед шестым туром претендуют на выход в плей-офф ЛЧ
2 часа назад
«Севилья» впервые за пять туров выиграла матч в Лиге чемпионов. До этого были три ничьих и одно поражение.
В другом матче «Лилль» обыграл «Зальцбург». Это вторая победа подряд после трехматчевой безвыигрышной серии.
После пятого тура все команды претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Лилль» – лидер группы, у которого восемь очков.
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