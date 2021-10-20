Лига чемпионов
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#Лига чемпионов #Барселона #Зальцбург #Вольфсбург #Динамо К

«Барселона» обыграла киевское «Динамо». Она забила впервые за три тура Лиги чемпионов

9 минут назад
  • «Барселона» впервые за три тура Лиги чемпионов нанесла удар в створ. До этого было два поражения с общим счетом 0:6.
  • Первый гол «Барселоны» в этом сезоне Лиги чемпионов забил защитник Жерар Пике. Он самый возрастной бомбардир команды в ЛЧ – 34 года и 260 дней.
  • «Барселона» набрала три очка и поднялась на третье место в группе. «Динамо» – четвертое.
Матч завершен
Барселона
Барселона
Пике 36
1:0
Матч завершен
Динамо
Киев

В другом матче «Зальцбург» победил «Вольфсбург». Он набрал семь очков и лидирует в группе G после трех туров.

Нападающий Карим Адейеми забил третий гол в трех матчах.

Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Адейеми 3
Окафор 65
Окафор 77
3:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Нмеча 15

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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Источник:
Гол
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