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«Барселона» обыграла киевское «Динамо». Она забила впервые за три тура Лиги чемпионов
9 минут назад
- «Барселона» впервые за три тура Лиги чемпионов нанесла удар в створ. До этого было два поражения с общим счетом 0:6.
- Первый гол «Барселоны» в этом сезоне Лиги чемпионов забил защитник Жерар Пике. Он самый возрастной бомбардир команды в ЛЧ – 34 года и 260 дней.
- «Барселона» набрала три очка и поднялась на третье место в группе. «Динамо» – четвертое.
В другом матче «Зальцбург» победил «Вольфсбург». Он набрал семь очков и лидирует в группе G после трех туров.
Нападающий Карим Адейеми забил третий гол в трех матчах.
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