Марк Ван Боммел
Бундеслига
Вольфсбург
«Вольфсбург» уволил Ван Боммела через четыре месяца после назначения. Клуб проиграл четыре из пяти последних матчей
2 часа назад
Марко Ван Боммел стал главным тренером «Вольфсбурга» в июне-2021. 24 октября он покинул команду. До этого Ван Боммел тренировал ПСВ.
«Вольфсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах. Последний раз команда побеждала 11 сентября – серия без побед длится восемь матчей.
На данный момент «Вольфсбург» занимает девятое место в Бундеслиге и последнее – в группе G Лиги чемпионов.
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