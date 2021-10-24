«Вольфсбург» уволил Ван Боммела через четыре месяца после назначения. Клуб проиграл четыре из пяти последних матчей

Марко Ван Боммел стал главным тренером «Вольфсбурга» в июне-2021. 24 октября он покинул команду. До этого Ван Боммел тренировал ПСВ.

«Вольфсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах. Последний раз команда побеждала 11 сентября – серия без побед длится восемь матчей.

На данный момент «Вольфсбург» занимает девятое место в Бундеслиге и последнее – в группе G Лиги чемпионов.