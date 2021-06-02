Марк Ван Боммел
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#Марк Ван Боммел #Бундеслига #Вольфсбург

Ван Боммел – новый тренер «Вольфсбурга». Он 2 года был без работы

02 июня, 15:24

Марк Ван Боммел – это игры за «Фортуну», «ПСВ», «Барселону», «Баварию» и «Милан»; победы в ЛЧ, Бундеслиге и в Серии А; серебро на ЧМ-2010. В 2013-м он завершил игровую карьеру, а в 2014-м начал тренерскую:

  • 2014 – ассистент в сборной Голландии U17.
  • 2015-2017 – ассистент в сборной Саудовской Аравии.
  • 2017-2018 – тренер «ПСВ» U19.
  • 2018-2019 – ассистент в «ПСВ».

Сейчас он стал главным тренером «Вольфсбурга». Стороны подписали контракт на 2 года.

Источник:
твиттер «Вольфсбурга»
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