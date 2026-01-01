Дмитрий Хохлов

Лента
Материалы
Новости
Футбол
Хохлов ушел из «Ротора»
#Дмитрий Хохлов
Футбол
Тренер «Ротора» Хохлов подал в суд на фейсбук. Соцсеть блокирует его фамилию, считая ее оскорблением украинцев
#Дмитрий Хохлов
Футбол
Хохлов – новый главный тренер «Ротора». Клуб вылетел из РПЛ
#Дмитрий Хохлов