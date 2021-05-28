Хохлов – новый главный тренер «Ротора». Клуб вылетел из РПЛ

Дмитрий Хохлов официально назначен главным тренером «Ротора». 26 мая из клуба ушел тренерский штаб во главе с Юрием Батуренко.

Предыдущим местом работы Хохлова было московское «Динамо». Там он был главным тренером до осени 2019 года. Потом нигде не работал.

Хохлов уже сказал, что в его тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников.

«Ротор» вылетел из РПЛ в сезоне-2020/21. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.