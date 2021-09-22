Тренер «Ротора» Хохлов подал в суд на фейсбук. Соцсеть блокирует его фамилию, считая ее оскорблением украинцев

Дмитрий Хохлов потребовал у фейсбука прекратить блокировку его фамилии. Он подал иск в Солнцевский районный суд Москвы еще в июле, на картотеку обратил внимание «Октагон».

Хохлов разъяснил изданию суть претензий. Компания расценивает его фамилию как оскорбление украинцев и блокирует ее.

Впервые семья Хохлова заметила пробелу в конце весны. «Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать фейсбук и инстаграм. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия».

Это не первый случай, когда соцсеть блокирует аккаунт из-за совпадений с запрещенными словами. В 2021-м она заблокировала аккаунт французского города Bitchie из-за совпадений со словом bitch [сука – англ.]. В 2015-м под блокировку попала пользовательница Isis Anchalee – ее имя совпадает с аббревиатурой «Исламского государства» [запрещено в России и признано террористическим]. В обоих случаях соцсеть сняла бан после возникшего резонанса.