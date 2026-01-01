Дмитрий Хохлов

Лента
Материалы
Новости
«Оренбург» – каратель. За неделю уволил двух тренеров
#Владимир Федотов
Новая фишка от «Динамо»: застывшая защита при пропущенном мяче. Кажется, там совсем все плохо
#Динамо
Полтора года Широкова в «Динамо»: уход Ташаева, конфликт с Хохловым, фанатская критика
#Роман Широков
#Роман Широков