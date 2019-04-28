Весенний ЦСКА проигрывает самому себе. Оборона – провал
«Краснодар» обыграл ЦСКА (2:0). В расклады по лидерам таблицы можно вносить изменения – на четвертое место теперь упал ЦСКА. В самих поражениях нет никакой ужасной тенденции, но к ЦСКА возникает все больше вопросов по защите.
За 17 туров до зимнего перерыва ЦСКА пропустил всего восемь голов. Только в одном из матчей команда пустила больше одного мяча (игра с «Краснодаром» – 0:2). По тому отрезку ЦСКА был лидером по надежности обороны.
Ближайшим преследователем оставался «Ростов» (11 голов). Остальные пропустили еще больше. ЦСКА занимал третье место, отставая от лидирующего «Зенита» всего на четыре очка.
По весне клубу прогнозировали прогресс в результатах, но получилось что-то странное. Позади 26 туров: у ЦСКА 18 пропущенных голов, а отставание от «Зенита» увеличилось до 13 очков. Как так?
В весенней части чемпионата с ЦСКА произошло следующее:
- За восемь матчей пропущено 10 голов и набрано всего 14 очков.
- Весной у ЦСКА уже три поражения. До этого тоже было три, но тогда сыграли в два раза больше матчей.
- От «Оренбурга» ЦСКА пропустил три раза. От «Краснодара», «Арсенала» и «Уфы» – по два. В этих встречах команда взяла только одно очко.
Проблемы объяснимы переменами в обороне. Раньше Гончаренко использовал в центре защиты Магнуссона, Бекао и Набабкина. Иногда в ротации выходил Никита Чернов, который единолично был виноват в нескольких мячах.
Зимой к ним добавили 19-летнего Дивеева, а потом и восстановившегося Васина. Теперь место в основе потерял Магнуссон, Набабкин вернулся на родные фланги, а Чернов больше не выходит вообще.
Создание новой обороны – нормальный процесс. Но не всегда выручает и Акинфеев. В моменте с первым голом «Краснодара» именно Игорь начал атаку соперника. Когда подводят лидеры, на общий результат не влияют даже победы в дерби и прогресс Чалова. Кстати, в гонке бомбардиров его уже догнал Азмун.