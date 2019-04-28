Весенний ЦСКА проигрывает самому себе. Оборона – провал

За 17 туров до зимнего перерыва ЦСКА пропустил всего восемь голов. Только в одном из матчей команда пустила больше одного мяча (игра с «Краснодаром» – 0:2). По тому отрезку ЦСКА был лидером по надежности обороны .

Ближайшим преследователем оставался «Ростов» (11 голов). Остальные пропустили еще больше. ЦСКА занимал третье место, отставая от лидирующего «Зенита» всего на четыре очка.

По весне клубу прогнозировали прогресс в результатах, но получилось что-то странное. Позади 26 туров: у ЦСКА 18 пропущенных голов, а отставание от «Зенита» увеличилось до 13 очков. Как так?