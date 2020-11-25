Дело Широкова дошло до суда. Прокурор – из дела Ефремова. Потерпевший – против примирения и хочет тюремный срок

Широков реально попадет в тюрьму? Кто прокурор? Почему все не решили раньше?

Mash пишет, что по делу Широкова назначена прокурор Диана Галиуллина. Она известна по делу Михаила Ефремова, когда требовала для него 11 лет колонии общего режима. «Считаю, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества», – сказала тогда Галиуллина. Она же защищала адвоката Эльмана Пашаева, когда Ефремов обвинял его в давлении.

Ефремов в итоге получил восемь лет колонии. Позже наказание сократилось на полгода, когда он подал апелляцию. О самой Галиуллиной известно мало. Она упоминается в блоге в «Живом журнале», где автор кратко рассказывает факты ее биографии. Там же мелькает и Дамир Галиуллин – ее отец. Это генерал-майор ФСБ, который родился в Узбекистане. Он был ректором пограничного института ФСБ в Хабаровске.

В 2016 году Галиуллина попала в список лучших государственных обвинителей Москвы. Тогда она работала помощником Хамовнического межрайонного прокурора. Галиуллина заняла третье место в категории «Лучший молодой государственный обвинитель». В том же 2016-м она выступала в денежном деле по обвинению Мусы Исраилова, который незаконно присвоил себе 546 миллионов рублей.