Дело Широкова дошло до суда. Прокурор – из дела Ефремова. Потерпевший – против примирения и хочет тюремный срок
Широков просил особый порядок для дела. Адвокат потерпевшего – статью с покушением на убийство
Все случилось еще в августе. Во время матча за команду «Матч ТВ» на любительском турнире Роман Широков избил судью Никиту Данченкова. Серия ударов – ответ на красную карточку от Данченкова. Широков добивал судью ногами, когда тот уже упал от его первого удара. Данченков сразу снял побои: у него остались ссадины на лице и подбитый глаз.
На следующий день он подал на Широкова заявление в полицию. Широков тогда же написал в инстаграме пост с извинениями. «Матч ТВ» отстранил его от эфиров.
Широков избил судью, играя за команду «Матч ТВ». Будет заявление в полицию. Главное
Что происходило дальше:
- Адвокат Александр Островский сказал, что за это Широкову грозит до десяти лет тюрьмы. В реальности все оказалось не так страшно. 15 сентября Baza написала, что на Широкова заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По ней максимальным наказанием для Широкова могут быть два года тюрьмы.
- Сторона потерпевшего давила на следствие и просила переквалифицировать дело на более тяжелую статью – покушение на убийство. Роман Широков все это время находился под подпиской о невыезде. Возник спор и об извинениях. Данченков рассказывал, что Широков с ним не связывался. Широков отвечал: «Звонил ему четыре раза, он не брал».
- В начале ноября Роман Широков признал вину. Тогда же попросил рассмотреть дело в особом порядке: без изучения и оценки всех доказательств. Обычно такой порядок предусматривает мягкое наказание. Суд согласился, но не заслушал позицию Данченкова по этому поводу. Обычно она нужна для особого порядка дела. Адвокат Островский публично сказал, что они против.
25 ноября прошло заседание суда – и на нем был отменен особый порядок дела. Суд разберется с делом Широкова в общем порядке. Рассмотрение назначено уже на 4 декабря.
Широков реально попадет в тюрьму? Кто прокурор? Почему все не решили раньше?
Mash пишет, что по делу Широкова назначена прокурор Диана Галиуллина. Она известна по делу Михаила Ефремова, когда требовала для него 11 лет колонии общего режима. «Считаю, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества», – сказала тогда Галиуллина. Она же защищала адвоката Эльмана Пашаева, когда Ефремов обвинял его в давлении.
Ефремов в итоге получил восемь лет колонии. Позже наказание сократилось на полгода, когда он подал апелляцию. О самой Галиуллиной известно мало. Она упоминается в блоге в «Живом журнале», где автор кратко рассказывает факты ее биографии. Там же мелькает и Дамир Галиуллин – ее отец. Это генерал-майор ФСБ, который родился в Узбекистане. Он был ректором пограничного института ФСБ в Хабаровске.
В 2016 году Галиуллина попала в список лучших государственных обвинителей Москвы. Тогда она работала помощником Хамовнического межрайонного прокурора. Галиуллина заняла третье место в категории «Лучший молодой государственный обвинитель». В том же 2016-м она выступала в денежном деле по обвинению Мусы Исраилова, который незаконно присвоил себе 546 миллионов рублей.
В деле Михаила Ефремова прокуратура занимала максимально жесткую позицию, но и сам Ефремов признал вину только в последний момент. Широков извинился перед Данченковым в соцсетях, вину признал, но его адвокат сказал о максимально возможном наказании. Широков сразу после первого заседания отказался от всех комментариев.
Данченков считает, что Широков нанес удар по всему судейскому корпусу. Поэтому не хочет мириться без суда. Сам он за эти месяцы после конфликта уже поработал в Молодежном первенстве и в ПФЛ: