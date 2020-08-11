«Рукоприкладство – недопустимая херня». Капитан команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин – о поступке Широкова

Комментатор Дмитрий Шнякин участвовал в матче любительского турнира, на котором Роман Широков избил судью Никиту Данченкова. Через несколько часов после инцидента Шнякин как капитан команды «Матч ТВ» (за нее играл Широков) опубликовал в инстаграме и твиттере обращение. Вот его полный текст:

«Ребят, состояние абсолютной опустошенности. И шока. У всей команды. Поэтому постараюсь объясниться простыми словами – от всей сборной «Матч ТВ» как капитан.

Ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввел в ступор на пару секунд. Такого не должно происходить в спорте (да и в жизни). Вне зависимости от уровня, статуса участников, напряжения игры, качества работы судей, чего угодно. Вы сами знаете: я всегда за максимально жесткую борьбу на поле, но рукоприкладство (да еще и в отношении судьи) – недопустимая херня.

Мне стыдно и мне безумно жаль, что такое произошло на классном турнире, придуманном Германом и его окружением.

Приношу извинения хорошему судье, футболисту Данте. Наша команда готова ему помочь с медицинскими моментами. Приношу извинения моим большим друзьям из офигенной команды «Ничего обычного». Они готовы были пойти на уступки, каким-то образом продолжить действительно крутой и равный матч, который застыл при счете 0-0. Это был лучший матч нашей команды на турнире, где мы старались биться честно и чисто, потому что кайфуем от футбола и от того, что у нас появилась крутая химия и энергетика.

И, конечно, извинения перед Германом Попковым и организаторами турнира. Большой респект за то, что позвали нас и шли нам на уступки. Значит, я подвел. Мы примем любое решение по участию команды на турнире. Оно в любом случае будет справедливо.

Спасибо за понимание. Всем мира и крутой, страстной, но чистой игры».