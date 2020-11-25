Роман Широков

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Дело Широкова дошло до суда. Прокурор – из дела Ефремова. Потерпевший – против примирения и хочет тюремный срок
#Роман Широков
Еще две стычки из жизни Широкова. Ссорился со Спаллетти и дрался с Глушаковым
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#Роман Широков
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Широков избил судью, играя за команду «Матч ТВ». Будет заявление в полицию. Главное
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#Роман Широков
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Кокорин в «Спартаке» – это же копия трансфера Широкова
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#Александр Кокорин
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«Химки» сияли в РПЛ нулевых: игроки сами стирали форму, Широков пришел из любителей, Титов – после ссоры с Черчесовым
#Химки
Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
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#Александр Тихоновецкий
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Теперь все ясно с дракой на Евро: Глушаков и Широков спорили из-за клубов – Мамаева ударили случайно
#Россия
История мема «Дома сиди, епт». Широков послал фаната из-за футболки, а потом матерился в аэропорту
#Роман Широков
Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное
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#Леонид Федун
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Полтора года Широкова в «Динамо»: уход Ташаева, конфликт с Хохловым, фанатская критика
#Роман Широков
#Роман Широков