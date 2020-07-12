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#Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Валтери Боттас #Макс Ферстаппен

Теперь трофеи в Формуле 1 вручает управляемая тумба

12 июля, 19:35

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Боттас и Ферстаппен вошли в тройку. Они праздновали победу с соблюдением правил безопасности. Подиум разделен по местам, они находятся на расстоянии. Главная фишка – вручение наград за гонку. 

В Австрии это выглядело вот так:

HOCH ZWEI/Pool/xpbimages.com/Global Look Press

HOCH ZWEI/Pool/LAT/Global Look Press

Да, теперь трофеи вывозят на специальной тумбе – совсем без прямого участия людей. Гонщик сам берет награду в руки и празднует. Сначала это показали в Формуле 2:

На Формуле 1 повторили, а фанаты уже делают из этого мемы:

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