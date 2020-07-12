Формула 1
Льюис Хэмилтон
Валтери Боттас
Макс Ферстаппен
Теперь трофеи в Формуле 1 вручает управляемая тумба
12 июля, 19:35
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Боттас и Ферстаппен вошли в тройку. Они праздновали победу с соблюдением правил безопасности. Подиум разделен по местам, они находятся на расстоянии. Главная фишка – вручение наград за гонку.
В Австрии это выглядело вот так:
Да, теперь трофеи вывозят на специальной тумбе – совсем без прямого участия людей. Гонщик сам берет награду в руки и празднует. Сначала это показали в Формуле 2:
На Формуле 1 повторили, а фанаты уже делают из этого мемы:
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