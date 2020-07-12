Теперь трофеи в Формуле 1 вручает управляемая тумба

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Боттас и Ферстаппен вошли в тройку. Они праздновали победу с соблюдением правил безопасности. Подиум разделен по местам, они находятся на расстоянии. Главная фишка – вручение наград за гонку.

В Австрии это выглядело вот так: