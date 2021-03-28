Дебютная гонка в Формуле 1 для русского пилота: стартовал предпоследним и разбился на третьем повороте
Гран-при Бахрейна. Старт сезона. Это дебютная гонка в Формуле 1 для русского пилота «Хааса» Никиты Мазепина. У него были проблемы в квалификации: Мазепина крутануло на последнем круге – он вылетел сам и испортил заезд Себастьяну Феттелю и Эстебану Окону.
Невезение перетекло на официальную гонку.
Мазепин стартовал предпоследним (из-за нарушения правил Феттеля: он проигнорировал желтые флаги), но вылетел уже на третьем повороте первого круга. Мазепин резко вошел в поворот, не справился с управлением и влетел в борт. После столкновения у него отвалилось колесо.
На первый взгляд, он столкнулся с кем-то из соперников. Но подробный повтор показывает, что, кажется, у Мазепина были какие-то проблемы с управлением: перед поворотом влево он резко крутанул руль вправо и улетел. У Мика Шумахера, напарника Мазепина, через несколько минут были точно такие же проблемы. Но Шумахер удержал машину после поворота и вернулся в гонку.
Мазепин вылетел на первом повороте в дебютной гонке в Формуле 1. По радио он извинился перед командой и сказал, что ошибся, выбрав белые шины на старте. Предыдущий пилот из России Даниил Квят в свою дебютную гонку в Ф1 откатал сильнее – в Австралии-2014 Квят пришел восьмым и попал в очковую зону.
А над Мазепиным уже смеются в твиттере.