Дебютная гонка в Формуле 1 для русского пилота: стартовал предпоследним и разбился на третьем повороте

На первый взгляд, он столкнулся с кем-то из соперников. Но подробный повтор показывает, что, кажется, у Мазепина были какие-то проблемы с управлением: перед поворотом влево он резко крутанул руль вправо и улетел. У Мика Шумахера, напарника Мазепина, через несколько минут были точно такие же проблемы. Но Шумахер удержал машину после поворота и вернулся в гонку.

Мазепин вылетел на первом повороте в дебютной гонке в Формуле 1. По радио он извинился перед командой и сказал, что ошибся, выбрав белые шины на старте. Предыдущий пилот из России Даниил Квят в свою дебютную гонку в Ф1 откатал сильнее – в Австралии-2014 Квят пришел восьмым и попал в очковую зону.

А над Мазепиным уже смеются в твиттере.