Квят занял 15-е место в квалификации Гран-при Австралии. Это его первое соревнование после возвращения

Гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят выбыл уже во втором сегменте квалификации стартового гран-при сезона «Формулы-1». Его партнер по команде Александр Албон опередил Квята на две позиции.

В 2017 году Даниила исключили из «Торо Россо», а после этого он работал пилотом по развитию в «Феррари».