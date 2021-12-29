Пилоты Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона. Он обошел Хэмилтона и Норриса в голосовании
Пилоты Формулы 1 составили личные рейтинги по итогам сезона. Они составили топы по текущей системе очков F1, где за первое место пилот получал 25 очков, за десятое – одно.
По итогам очки суммировались и формировался общий рейтинг. Голосование было анонимным, пилоты имели право ставить себя на первое место, но не все этим воспользовались, пишет пресс-служба Формулы 1.
- 🇳🇱 Макс Ферстаппен – 218
- 🇬🇧 Льюис Хэмилтон – 192
- 🇬🇧 Ландо Норрис – 110
- 🇪🇸 Карлос Сайнс – 85
- 🇲🇨 Чарльз Леклерк – 70
- 🇪🇸 Фернандо Алонсо – 69
- 🇫🇷 Пьер Гасли – 64
- 🇬🇧 Джордж Рассел – 44
- 🇫🇷 Эстебан Окон – 41
- 🇩🇪 Мик Шумахер
Этот рейтинг почти полностью повторяет рейтинг, составленный руководителями команд. Единственные отличия – в десятом и десятом местах. В топе боссов команд Окон занимает десятое место, девятым идет Джордж Рассел, а Мика Шумахера в топ-10 нет.
Фертсаппен в прошедшем сезоне впервые стал чемпионом Формулы 1. Он забрал титул у Хэмилтона, который становился чемпионом с 2017 по 2020 год.