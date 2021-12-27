Руководители команд Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим пилотом года. Он обошел в голосовании Хэмилтона

Формула 1 составила рейтинг лучших пилотов сезона по версии руководителей команд. В опросе участвовали все десять команд, они составляли личные топы, которые потом объединили в общий рейтинг.

Система очков основана на действующей в сезоне Формулы 1: за первое место в личном топе пилот получал 25 баллов, за десятое – один балл.

🇳🇱 Макс Ферстаппен – 218 🇬🇧 Льюис Хэмилтон – 192 🇬🇧 Ландо Норрис – 110 🇪🇸 Карлос Сайнс – 85 🇲🇨 Чарльз Леклерк – 70 🇪🇸 Фернандо Алонсо – 69 🇫🇷 Пьер Гасли – 64 🇬🇧 Джордж Рассел – 44 🇫🇮 Валттери Боттас – 45 🇫🇷 Эстебан Окон – 41

Ферстаппен на 21 очко обошел Хэмилтона (прошлогодний лидер) и впервые получил награду. В этом сезоне Ферстаппен стал чемпионом Формулы 1, обойдя в финальной гонке Хэмилтона.