Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
#Макс Ферстаппен #Льюис Хэмилтон
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Руководители команд Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим пилотом года. Он обошел в голосовании Хэмилтона

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Формула 1 составила рейтинг лучших пилотов сезона по версии руководителей команд. В опросе участвовали все десять команд, они составляли личные топы, которые потом объединили в общий рейтинг.

Система очков основана на действующей в сезоне Формулы 1: за первое место в личном топе пилот получал 25 баллов, за десятое – один балл.

  1. 🇳🇱 Макс Ферстаппен – 218
  2. 🇬🇧 Льюис Хэмилтон – 192
  3. 🇬🇧 Ландо Норрис – 110
  4. 🇪🇸 Карлос Сайнс – 85
  5. 🇲🇨 Чарльз Леклерк – 70
  6. 🇪🇸 Фернандо Алонсо – 69
  7. 🇫🇷 Пьер Гасли – 64
  8. 🇬🇧 Джордж Рассел – 44
  9. 🇫🇮 Валттери Боттас – 45
  10. 🇫🇷 Эстебан Окон – 41

Ферстаппен на 21 очко обошел Хэмилтона (прошлогодний лидер) и впервые получил награду. В этом сезоне Ферстаппен стал чемпионом Формулы 1, обойдя в финальной гонке Хэмилтона.

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Источник:
Формула 1
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