Формула 1
Даниил Квят
Валтери Боттас
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#Формула 1 #Даниил Квят #Валтери Боттас

Боттас выиграл первую гонку в сезоне Формулы 1. Квят сошел

05 июля 2020, 17:53

Вот такие итоги по топ-10:

📌 Льюис Хэмилтон сначала финишировал вторым, но из-за штрафа стал четвертым. Еще пять секунд добавили ко времени Серхио Переса.

📌 У Ландо Норриса первый подиум в Формуле 1. Ему же дали дополнительное очко за лучший круг.

📌 Даниил Квят сошел за круг до финиша из-за прокола колеса, хотя шел 11-м. На его месте в итоге финишировал дебютант Николя Латифи.

📌 Девять гонщиков вылетели из-за проблем с болидами.

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