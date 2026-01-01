Джеки Чан

Дата рождения
7 апреля 1954 г.
Инфо
Гонконгский актер, каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист
Лента
Материалы
Материалы
Секреты Джеки Чана: лишил сына наследства из-за наркотиков, не общается с дочерью-лесбиянкой, имя Джеки – ненастоящее
1
#Джеки Чан
1
Джеки Чан – большой фанат автогонок. Его команда даже выигрывала супермарафон в Ле-Мане
#Джеки Чан
Все материалы