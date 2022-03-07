Секреты Джеки Чана: лишил сына наследства из-за наркотиков, не общается с дочерью-лесбиянкой, имя Джеки – ненастоящее
Джеки Чан – один из главных актеров 90-х и нулевых для русскоязычной аудитории. Он сделал более сотни фильмов, получил премию «Оскар» за вклад в киноискусство и создал собственный узнаваемый стиль: драки с предметами, акробатика, особое поведение героя, неудачные дубли после титров и так далее.
В этом тексте мы рассказываем детали и малоизвестные факты о жизни и карьере Джеки Чана. После этого вы посмотрите на него по-другому.
1. Он родился в Гонконге в китайской семье. В 2021 году Чан заявил, что хочет вступить в Коммунистическую партию Китая. Хотя политику Китая поддерживал не всегда, а в 1989 году даже участвовал в концерте в поддержку протестов.
Но после возвращения Гонконга в состав Китая встал на сторону властей и сам критиковал Гонконг за акции протеста. Что особенно не понравилось жителям Гонконга – поддержка Чаном закона об экстрадиции преступников.
Чан отвергает обвинения в поддержке властей из деловых соображений: «Мы все китайцы. И мы все должны любить нашу страну».
2. У Джеки Чана есть внебрачная дочь Этта У Чжолинь. Чан ее не воспитывал: она жила с матерью (тоже актриса), которая часто выпивала и иногда била ее. Этта едва не покончила жизнь самоубийством. С Джеки Чаном Этта не поддерживала никаких отношений – не интересовала его и не интересовалась сама.
В 2017 году она объявила о гомосексуальной ориентации и заключила брак с канадской моделью в Канаде, так как в Гонконге однополые браки запрещены.
Из-за недостатка денег их совместная жизнь шла тяжело: приходилось даже спать на улице, в чем Этта затем обвиняла родителей.
Мать тогда отреагировала так: надо найти работу, а не рассказывать, кто ее отец, рассчитывая на чью-то известность. В детстве она запрещала ей общаться с Чаном, но позже Этта гостила в его доме. Но после каминг-аута это стало невозможным.
3. У Джеки Чана проблемы и с сыном. Тот отсидел полгода за наркотики, за что Чан лишил его наследства и завещал все деньги благотворительным организациям. Уточнив: если у сына будут мозги, деньги он заработает сам.
4. Считается, что он получал на съемках травмы примерно три тысячи раз. Самые главные травмы даже попали на графику фанатского сайта projackiechan.ru.
5. Что с ним происходило на съемках: мог лишиться зрения, проводил несколько месяцев в инвалидном кресле, пережил кровоизлияние в мозг, еще несколько месяцев не чувствовал нижние конечности из-за повреждения копчика.
6. Первую травму ему нанес Брюс Ли еще в 1973 году. Джеки Чан часто вспоминал, насколько душевно Ли потом обращался с ним после случившегося.
7. Почему Джеки Чан выполняет все трюки сам? Объясняет так: его фильмы – не голливудская фальшивка, где дублеры есть даже у каскадеров.
8. В Австралию Чан уехал к родителям – занимался образованием, параллельно работая на стройке. Настоящее имя Чэнь Ганшен коллеги произносили с трудом, поэтому для простоты придумали ему прозвище «Джеки». Оно появилось в честь старшего товарища Джека, который выглядел очень большим и массивным. «Джеки» – его уменьшительный вариант.
9. Джеки Чан любит играть простых и смешных парней, которые кого-нибудь защищают. То есть сугубо положительный персонаж. И отдельное условие, чтобы в его фильмах не было кровавого насилия. Из 114 фильмов в карьере у него всего шесть отрицательных персонажей.
10. Джеки Чан есть в Книге рекордов Гиннесса. Дважды. Первый рекорд – 15 амплуа в рамках одного фильма («Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак»), где он был и актером, и режиссером, и художником, и оператором, и выполнял другие функции
Второй рекорд – количество исполненных трюков (больше трех тысяч).