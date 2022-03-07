Секреты Джеки Чана: лишил сына наследства из-за наркотиков, не общается с дочерью-лесбиянкой, имя Джеки – ненастоящее

Джеки Чан – один из главных актеров 90-х и нулевых для русскоязычной аудитории. Он сделал более сотни фильмов, получил премию «Оскар» за вклад в киноискусство и создал собственный узнаваемый стиль: драки с предметами, акробатика, особое поведение героя, неудачные дубли после титров и так далее.

В этом тексте мы рассказываем детали и малоизвестные факты о жизни и карьере Джеки Чана. После этого вы посмотрите на него по-другому.

1. Он родился в Гонконге в китайской семье. В 2021 году Чан заявил, что хочет вступить в Коммунистическую партию Китая. Хотя политику Китая поддерживал не всегда, а в 1989 году даже участвовал в концерте в поддержку протестов.

Но после возвращения Гонконга в состав Китая встал на сторону властей и сам критиковал Гонконг за акции протеста. Что особенно не понравилось жителям Гонконга – поддержка Чаном закона об экстрадиции преступников.

Чан отвергает обвинения в поддержке властей из деловых соображений: «Мы все китайцы. И мы все должны любить нашу страну».