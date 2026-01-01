Киану Ривз

Дата рождения
2 сентября 1964 г.
Факт
В 2005 г. Ривз получил звезду на голливудской «Аллее славы»
Лента
Материалы
Материалы
Как придумывался «Джон Уик»: Киану Ривз создал новое боевое искусство, а все сняли каскадеры без опыта режиссуры
#Джон Уик
Грустный Киану: как он пережил смерть любимой и впал в тоску – а весь мир полюбил Киану Ривза и считает добрейшим во вселенной
#Киану Ривз
Новая «Матрица» – что это будет за кино: какой сюжет, куда пропал Морфеус, почему снимает только одна сестра Вачовски
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Мир любит Киану Ривза – а Киану Ривз любит хоккей, гонки и кунг-фу ♥
#кино
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