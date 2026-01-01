Джон Уик

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Американский боевик 2014 г.
Режиссеры
Чад Стахелски и Дэвид Литч
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Как придумывался «Джон Уик»: Киану Ривз создал новое боевое искусство, а все сняли каскадеры без опыта режиссуры
#Джон Уик
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