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Как придумывался «Джон Уик»: Киану Ривз создал новое боевое искусство, а все сняли каскадеры без опыта режиссуры

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Студия Lionsgate опубликовала первый ролик фильма «Джон Уик 4». Премьера назначена на 24 марта 2023 года.

Роль Джона Уика стала для Киану Ривза одной из главных и любимых в карьере. Он так и говорит: «Буду играть Джона Уика, пока держат ноги». Поэтому снялся в четвертой части, а создатели уже думают над пятой.

Почему для Ривза эта роль так важна? Как вообще придумывался «Джон Уик» и в чем сила этих фильмов?

Как создавался «Джон Уик»: герой назван в честь деда сценариста, огромное влияние Киану Ривза, режиссерами стали каскадеры

«Джон Уик» – это история о мужчине, который только что похоронил жену, и тут же грабят его дом: убивают собаку, угоняют машину. Сам Джон Уик – немногословный убийца с драматическим прошлым. Он сложный и противоречивый, обыкновенный на вид, но хранящий темные тайны.

Эту историю придумал Дерек Кольстад – сценарист «Джона Уика»: «В детстве я пересмотрел огромное количество фильмов. Любимыми были те, где присутствовал мотив мести. И мне всегда импонировали антигерои. Хотелось понять, что случится с самым нехорошим человеком на земле, когда ему будет ниспослано спасение. Способен ли он принять этот дар?»

Дерек Кольстад

Кольстад писал историю, держа в голове образы экшн-актеров прошлого, вдохновлялся героями Стивена Кинга и Алистера Маклина. Персонажа он назвал в честь своего 88-летнего деда. И в изначальном сценарии персонаж был сильно в возрасте.

Но продюсер Бэзил Иваник решил, что актер не обязательно должен быть старым: «Вместо того, чтобы искать соответствующего по возрасту пенсионера, мы решили обратиться к пенсионеру по трудовому стажу в кино».

На тот момент Киану Ривз мало снимался и посвящал себя режиссерской работе. Ему было 49 лет, и многие уже считали его ветераном. Иваник рассказывал: «Зрители уже давно не видели его на экране. И нам удалось преподнести его в новом свете. Увидев Киану, зрителям легко поверить, что герой выпал из жизни на какое-то время. Поскольку и сам Киану в последнее время не всходил на звездный кино-небосклон».

Ривза вдохновил сценарий, он загорелся. При этом ему хотелось не только играть роль, но и влиять на историю и процесс съемок. Он проработал характер Джона Уика под себя. И даже повлиял на название – изначально фильм назывался «Презрение», но Ривз всегда называл его «Джон Уик», и из-за него это название стало основным.

Но главное, что Ривз привел в фильм режиссеров – Чада Стахелски и Дэвида Литча. Они оба были каскадерами, работали с Ривзом в «Матрице», были его дублерами. Но после приглашения в новый фильм Стахелски и Литч сразу начали влиять на весь фильм, а не только на трюки. Предлагали идеи, меняли концепцию – и всем нравились их правки. Так они стали режиссерами фильма. До этого они были максимум вторыми режиссерами, а в «Джон Уике» впервые стали главными.

Ривз о них: «Я знал, что им понравится этот жанр, и я знал, что они полюбят Джона Уика. Знал, что создаваемые миры – реальный мир, а затем этот подземный мир – будут для них привлекательными. И так оно и получилось».

Иваник о них: «Их подход к съемочному процессу и творческий стиль максимально соответствовали тому, как мы изначально представляли себе фильм. Буквально все. Начиная от цветовой палитры и заканчивая раскадровкой, все соответствовало нашей задумке».

Чад Стахелски и Дэвид Литч

Для роли Ривзу придумали новое боевое искусство, а он тренировался четыре месяца

Роль Джона Уика + профессиональные каскадеры в качестве режиссеров = Киану Ривзу пришлось стать экстремальным актером. Режиссеры разработали для него новый гибридный боевой стиль: джиу-джитсу, дзюдо, работа с оружием. Они назвали его новым словом «ган-фу».

Ривз тренировался четыре месяца подряд. Продюсер Иваник описывал: «Он загрузил себя так, как ни один актер, на моей памяти, не загружал себя для съемок в фильме. Киану начал тренироваться за несколько месяцев до съемок. Пять дней в неделю, восемь часов в день. Он специально потратил целое лето, чтобы стать Джоном Уиком».

А вот что про работоспособность Ривза говорил Стахелски: «Он один из самых трудолюбивых парней, с которым нам когда-либо приходилось иметь дело. Он мастер на все руки. Знает, как включить камеру и начать снимать. Знает, как редактировать. Пишет сценарии, придумывает роли, режиссирует. И, само собой, прекрасно играет. Он всегда первым приходит на съемочную площадку, а уходит последним».

Ошарашивающий факт: 90% трюков в первом «Джон Уике» Киану Ривз выполнил сам – настолько он был хорошо физически подготовлен. Но и, конечно, актерская работа. О ней лучше всего рассказал Иваник:

«Зрители, ожидающие увидеть стандартный боевик, будут удивлены, насколько они окажутся эмоционально вовлечены в фильм. И как сильно будут сопереживать герою. Киану всем сердцем прикипел к роли. Его энергетика возрастает по мере развития сюжета. Не во всех боевиках вы увидите такую историю искупления и страданий, которую пережил Джон. Депрессия, гнев, горе, надежда. И во всем этом, даже пребывая в кровавом неистовстве бойни, он всегда сохраняет человеческое лицо».

Почему стоит посмотреть «Джона Уика»

Из-за проработанности вселенной, собственной мифлологии и уникального стиля. В фильме Нью-Йорк превращен в мифическое пространство с атмосферой нео-нуара.

Динамика «Джона Уика» достигается благодаря действию. В фильме нет быстрой смены планов, как обычно бывает в боевиках. Практически нет трясущейся камеры.

Есть версия, что «Джон Уик» – это экстремально эмоционально окрашенная модель пяти стадий принятия потери. В первой части герой как бы отрицает все, что с ним произошло. Главная эмоция второй части – гнев. Третьей – торг: герой погружается в попытки удержаться мире.

О четвертой части ничего неизвестно, но концовка третьей намекает, что Джона Уика ожидает депрессия. О создании пятой части пока только идут разговоры, но как же все сложится, если в ней произойдет полное принятие своей жизни и судьбы Джоном Уиком.

 

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Все фото: «Кинопоиск» / Global Look Press / ZUMAPRESS.com
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