Как придумывался «Джон Уик»: Киану Ривз создал новое боевое искусство, а все сняли каскадеры без опыта режиссуры

Роль Джона Уика стала для Киану Ривза одной из главных и любимых в карьере. Он так и говорит: «Буду играть Джона Уика, пока держат ноги». Поэтому снялся в четвертой части, а создатели уже думают над пятой.

Почему для Ривза эта роль так важна? Как вообще придумывался «Джон Уик» и в чем сила этих фильмов?

Как создавался «Джон Уик»: герой назван в честь деда сценариста, огромное влияние Киану Ривза, режиссерами стали каскадеры

«Джон Уик» – это история о мужчине, который только что похоронил жену, и тут же грабят его дом: убивают собаку, угоняют машину. Сам Джон Уик – немногословный убийца с драматическим прошлым. Он сложный и противоречивый, обыкновенный на вид, но хранящий темные тайны.

Эту историю придумал Дерек Кольстад – сценарист «Джона Уика»: «В детстве я пересмотрел огромное количество фильмов. Любимыми были те, где присутствовал мотив мести. И мне всегда импонировали антигерои. Хотелось понять, что случится с самым нехорошим человеком на земле, когда ему будет ниспослано спасение. Способен ли он принять этот дар?»