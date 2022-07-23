Как придумывался «Джон Уик»: Киану Ривз создал новое боевое искусство, а все сняли каскадеры без опыта режиссуры
Студия Lionsgate опубликовала первый ролик фильма «Джон Уик 4». Премьера назначена на 24 марта 2023 года.
Роль Джона Уика стала для Киану Ривза одной из главных и любимых в карьере. Он так и говорит: «Буду играть Джона Уика, пока держат ноги». Поэтому снялся в четвертой части, а создатели уже думают над пятой.
Почему для Ривза эта роль так важна? Как вообще придумывался «Джон Уик» и в чем сила этих фильмов?
Как создавался «Джон Уик»: герой назван в честь деда сценариста, огромное влияние Киану Ривза, режиссерами стали каскадеры
«Джон Уик» – это история о мужчине, который только что похоронил жену, и тут же грабят его дом: убивают собаку, угоняют машину. Сам Джон Уик – немногословный убийца с драматическим прошлым. Он сложный и противоречивый, обыкновенный на вид, но хранящий темные тайны.
Эту историю придумал Дерек Кольстад – сценарист «Джона Уика»: «В детстве я пересмотрел огромное количество фильмов. Любимыми были те, где присутствовал мотив мести. И мне всегда импонировали антигерои. Хотелось понять, что случится с самым нехорошим человеком на земле, когда ему будет ниспослано спасение. Способен ли он принять этот дар?»
Кольстад писал историю, держа в голове образы экшн-актеров прошлого, вдохновлялся героями Стивена Кинга и Алистера Маклина. Персонажа он назвал в честь своего 88-летнего деда. И в изначальном сценарии персонаж был сильно в возрасте.
Но продюсер Бэзил Иваник решил, что актер не обязательно должен быть старым: «Вместо того, чтобы искать соответствующего по возрасту пенсионера, мы решили обратиться к пенсионеру по трудовому стажу в кино».
На тот момент Киану Ривз мало снимался и посвящал себя режиссерской работе. Ему было 49 лет, и многие уже считали его ветераном. Иваник рассказывал: «Зрители уже давно не видели его на экране. И нам удалось преподнести его в новом свете. Увидев Киану, зрителям легко поверить, что герой выпал из жизни на какое-то время. Поскольку и сам Киану в последнее время не всходил на звездный кино-небосклон».
Ривза вдохновил сценарий, он загорелся. При этом ему хотелось не только играть роль, но и влиять на историю и процесс съемок. Он проработал характер Джона Уика под себя. И даже повлиял на название – изначально фильм назывался «Презрение», но Ривз всегда называл его «Джон Уик», и из-за него это название стало основным.
Но главное, что Ривз привел в фильм режиссеров – Чада Стахелски и Дэвида Литча. Они оба были каскадерами, работали с Ривзом в «Матрице», были его дублерами. Но после приглашения в новый фильм Стахелски и Литч сразу начали влиять на весь фильм, а не только на трюки. Предлагали идеи, меняли концепцию – и всем нравились их правки. Так они стали режиссерами фильма. До этого они были максимум вторыми режиссерами, а в «Джон Уике» впервые стали главными.
Ривз о них: «Я знал, что им понравится этот жанр, и я знал, что они полюбят Джона Уика. Знал, что создаваемые миры – реальный мир, а затем этот подземный мир – будут для них привлекательными. И так оно и получилось».
Иваник о них: «Их подход к съемочному процессу и творческий стиль максимально соответствовали тому, как мы изначально представляли себе фильм. Буквально все. Начиная от цветовой палитры и заканчивая раскадровкой, все соответствовало нашей задумке».
Для роли Ривзу придумали новое боевое искусство, а он тренировался четыре месяца
Роль Джона Уика + профессиональные каскадеры в качестве режиссеров = Киану Ривзу пришлось стать экстремальным актером. Режиссеры разработали для него новый гибридный боевой стиль: джиу-джитсу, дзюдо, работа с оружием. Они назвали его новым словом «ган-фу».
Ривз тренировался четыре месяца подряд. Продюсер Иваник описывал: «Он загрузил себя так, как ни один актер, на моей памяти, не загружал себя для съемок в фильме. Киану начал тренироваться за несколько месяцев до съемок. Пять дней в неделю, восемь часов в день. Он специально потратил целое лето, чтобы стать Джоном Уиком».
А вот что про работоспособность Ривза говорил Стахелски: «Он один из самых трудолюбивых парней, с которым нам когда-либо приходилось иметь дело. Он мастер на все руки. Знает, как включить камеру и начать снимать. Знает, как редактировать. Пишет сценарии, придумывает роли, режиссирует. И, само собой, прекрасно играет. Он всегда первым приходит на съемочную площадку, а уходит последним».
Ошарашивающий факт: 90% трюков в первом «Джон Уике» Киану Ривз выполнил сам – настолько он был хорошо физически подготовлен. Но и, конечно, актерская работа. О ней лучше всего рассказал Иваник:
«Зрители, ожидающие увидеть стандартный боевик, будут удивлены, насколько они окажутся эмоционально вовлечены в фильм. И как сильно будут сопереживать герою. Киану всем сердцем прикипел к роли. Его энергетика возрастает по мере развития сюжета. Не во всех боевиках вы увидите такую историю искупления и страданий, которую пережил Джон. Депрессия, гнев, горе, надежда. И во всем этом, даже пребывая в кровавом неистовстве бойни, он всегда сохраняет человеческое лицо».
Почему стоит посмотреть «Джона Уика»
Из-за проработанности вселенной, собственной мифлологии и уникального стиля. В фильме Нью-Йорк превращен в мифическое пространство с атмосферой нео-нуара.
Динамика «Джона Уика» достигается благодаря действию. В фильме нет быстрой смены планов, как обычно бывает в боевиках. Практически нет трясущейся камеры.
Есть версия, что «Джон Уик» – это экстремально эмоционально окрашенная модель пяти стадий принятия потери. В первой части герой как бы отрицает все, что с ним произошло. Главная эмоция второй части – гнев. Третьей – торг: герой погружается в попытки удержаться мире.
О четвертой части ничего неизвестно, но концовка третьей намекает, что Джона Уика ожидает депрессия. О создании пятой части пока только идут разговоры, но как же все сложится, если в ней произойдет полное принятие своей жизни и судьбы Джоном Уиком.