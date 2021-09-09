Новая «Матрица» – что это будет за кино: какой сюжет, куда пропал Морфеус, почему снимает только одна сестра Вачовски

Киану Ривз говорил, что «Воскрешение» будет историей о любви и отклонил догадки фанатов, что нас ждет приквел к трилогии:

«Это другая версия, призыв к действию. Вы увидите фильм с отличным экшеном, который развлекает. Нет-нет, никакого возвращения в прошлое не будет. Лана Вачовски написала прекрасный сценарий».

Но серьезных подробностей о «Матрице 4» нет. Понятно только, что между людьми и машинами закончилось перемирие и начинается новая война, где пока трудно определить хотя бы главного антагониста.

Как проходили съемки? Почему снимает одна Вачовски, где Морфеус?

Четвертую «Матрицу» впервые снимает одна из сестер Вачовски – Лана. Лилли сейчас работает шоураннером и вообще не хочет возвращаться к «Матрице»: «После смены пола и смерти родителей мне было тяжело. Не хочется возвращаться к проекту, частью которого я была очень давно. Это как ходить по старым тропинкам в старых ботинках».

Другая заметная потеря новой «Матрицы» – Морфеус. Возможно, сам персонаж (или его молодая версия) еще появится. Его сыграет Яхья Абдул-Матин II. Актер трилогии Лоуренс Фишборн (тот самый, что предлагал выбор из двух таблеток) говорит, что его даже не приглашали:

«Спросите Лану Вачовски. Возможно, она знает ответ на вопрос. Желаю им удачи. Возможно, эта ситуация вдохновит меня написать новую пьесу».