Новая «Матрица» – что это будет за кино: какой сюжет, куда пропал Морфеус, почему снимает только одна сестра Вачовски
Вышел трейлер четвертой «Матрицы». Да, она возвращается! Часть с названием «Воскрешение» выйдет в кинотеатрах 16 декабря, еще через неделю он будет доступен онлайн – на сервисе HBO Max.
Трейлер на английском:
Трейлер на русском:
О чем будет фильм? Почему «Матрица» вернулась спустя столько лет?
Последняя часть «Матрицы» («Революции») вышла в 2003 году. Там в финале фильма Пифия говорит, что, возможно, мы увидим Нео еще раз. Не обманула.
Почти все сейчас ожидают, что четвертая часть «Матрицы» во многом повторит сюжет первой. Нео встречает Тринити (актеры те же – Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс), погружаются в матрицу, но вообще ничего не помнят о том, что было раньше («Мы встречались раньше?»).
Нео употребляет синие таблетки по рекомендации психиатра, но перестает это делать и начинает замечать, что с миром что-то не так.
Киану Ривз говорил, что «Воскрешение» будет историей о любви и отклонил догадки фанатов, что нас ждет приквел к трилогии:
«Это другая версия, призыв к действию. Вы увидите фильм с отличным экшеном, который развлекает. Нет-нет, никакого возвращения в прошлое не будет. Лана Вачовски написала прекрасный сценарий».
Но серьезных подробностей о «Матрице 4» нет. Понятно только, что между людьми и машинами закончилось перемирие и начинается новая война, где пока трудно определить хотя бы главного антагониста.
Как проходили съемки? Почему снимает одна Вачовски, где Морфеус?
Четвертую «Матрицу» впервые снимает одна из сестер Вачовски – Лана. Лилли сейчас работает шоураннером и вообще не хочет возвращаться к «Матрице»: «После смены пола и смерти родителей мне было тяжело. Не хочется возвращаться к проекту, частью которого я была очень давно. Это как ходить по старым тропинкам в старых ботинках».
Другая заметная потеря новой «Матрицы» – Морфеус. Возможно, сам персонаж (или его молодая версия) еще появится. Его сыграет Яхья Абдул-Матин II. Актер трилогии Лоуренс Фишборн (тот самый, что предлагал выбор из двух таблеток) говорит, что его даже не приглашали:
«Спросите Лану Вачовски. Возможно, она знает ответ на вопрос. Желаю им удачи. Возможно, эта ситуация вдохновит меня написать новую пьесу».
Сама Лана Вачовски мало говорила о новом фильме и не объясняла кадровые решения. Рассказывала только, что просто рада вернуться к работе с прекрасными актерами.
Съемки «Воскрешения» проходили секретно. Но случались и курьезы, которые выдавали создателей. Например, при съемке экшн-сцены они испортили здание в Сан-Франциско. Еще местные жители жаловались на шум вертолета.
Актер Нил Патрик Харрис (новичок в актерском составе «Матрице») рассказывал, что съемки «проходили интимно» и без ощущения, что снимается грандиозное кино с кучей спецэффектов:
«Иногда мы сидели целый час и ждали, пока рассеются облака, а потом быстро все снимали. Лана делала все по-своему и снимала в любимых местах с естественным светом».
Харрис – открытый гей. И в интервью он больше говорил, как важно на примере той же Вачовски, что люди из ЛГБТ представлены в кино. Про сам фильм – очень мало конкретики. Другие актеры и создатели тоже молчат и даже не намекают на возможный сюжет.
Изначально «Матрица» должна была выйти в мае 2021 года, но премьера ожидаемо перенеслась из-за пандемии. «Матрица» напомнила о себе в конце августа. Тогда на специальном сайте вышел тизер: можно выбрать красную или синюю таблетку, а потом еще в видео показано время устройства, с которого смотрите видео.